बीकानेर कांग्रेस में हड़कंप, शहर जिला जिला महासचिव नितिन वत्स ने दिया इस्तीफा

Rajasthan Politics News: बीकानेर में कांग्रेस शहर जिला संगठन महासचिव नितिन वत्स ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे से आहत होकर इस्तीफा दे दिया.

Published: Sep 29, 2025, 01:18 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 01:18 PM IST

बीकानेर कांग्रेस में हड़कंप, शहर जिला महासचिव नितिन वत्स ने दिया इस्तीफा

Bikaner News: बीकानेर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर जिला संगठन महासचिव नितिन वत्स ने भावनात्मक रूप से आहत होकर अपना इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हालिया बीकानेर दौरे से जुड़ा है, जिसे वत्स ने कार्यकर्ताओं के प्रति उपेक्षा का प्रतीक बताया. डोटासरा का दौरा रामेश्वर डूडी के हालचाल जानने और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने का था, लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता जनार्दन कल्ला की पत्नी के निधन पर परिवार से मिलने न पहुंचना कई लोगों के लिए निराशाजनक रहा. वत्स ने कहा कि यह घटना पार्टी के समावेशी सिद्धांतों के विपरीत है.

डोटासरा के दौरे पर सवाल: उत्साह की जगह उपेक्षा का आरोप
आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी से मुलाकात की. दौरे का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना था, लेकिन कुछ दिन पहले ही जनार्दन कल्ला की पत्नी का निधन हो गया था. वरिष्ठ नेता कल्ला को बीकानेर की राजनीति का पर्याय माना जाता है, फिर भी डोटासरा परिवार से न मिले. नितिन वत्स ने इसे कार्यकर्ताओं के प्रति असंवेदनशीलता करार दिया. उन्होंने कहा, "डोटासरा का स्वागत है, लेकिन कल्ला परिवार की पीड़ा को नजरअंदाज करना दुखद है." वत्स ने अन्य आरोप भी लगाए, जैसे संगठन में वरिष्ठों की अनदेखी.

वत्स का फैसला भावनात्मक, संगठन से कोई नाराजगी नहीं
नितिन वत्स ने स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा व्यक्तिगत और भावनात्मक है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं. उन्होंने कहा, "कांग्रेस की विचारधारा हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चलने की रही है, लेकिन यह घटना पार्टी सिद्धांतों के विपरीत लगी." वत्स ने आश्वासन दिया कि संगठन में कार्यकर्ता के रूप में वे अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह निभाते रहेंगे. यह इस्तीफा बीकानेर कांग्रेस में आंतरिक कलह को उजागर करता है, जहां वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा से कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप रहा है.

बीकानेर कांग्रेस का भविष्य: क्या बढ़ेगा आंतरिक विवाद?
जनार्दन कल्ला बीकानेर की राजनीति के बड़े नाम हैं, जिन्हें कांग्रेस का चेहरा माना जाता है. उनके परिवार के प्रति कथित उपेक्षा से स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ रही है. वत्स के इस्तीफे से संगठन में हलचल मच गई है, और कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाए. डोटासरा के दौरे के बावजूद यह घटना पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी.

