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बीकानेर के PBM ट्रॉमा सेंटर की AC और पंखे गायब! मरीज और परिजन गर्मी से बेहाल

Bikaner News: बीकानेर संभाग में सबसे बड़े सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भीषण गर्मी के बीच ट्रॉमा सेंटर में एसी खराब पड़े हैं. इसके साथ ही पंखे भी लापता हैं. 

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 27, 2026, 07:19 PM|Updated: Apr 27, 2026, 07:19 PM
बीकानेर के PBM ट्रॉमा सेंटर की AC और पंखे गायब! मरीज और परिजन गर्मी से बेहाल
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Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर संभाग में सबसे बड़े सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. भीषण गर्मी के बीच ट्रॉमा सेंटर में एसी खराब पड़े हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, करीब 850 मरीजों की आवाजाही वाले इस ट्रॉमा सेंटर में 50 एसी लगे हैं, लेकिन लंबे समय से अधिकतर एसी बंद पड़े हैं. इतना ही नहीं, 200 पंखे मरम्मत के लिए उतारे गए, लेकिन अब तक वापस नहीं लगाए गए हैं.

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बताया जा रहा है कि कॉपर वायर चोरी होने के कारण एसी सिस्टम पूरी तरह प्रभावित हुआ है और पिछले करीब 2 साल से कूलिंग टावर का काम भी अटका हुआ है. गर्मी के इस मौसम में हालात ऐसे हैं कि मरीजों को उमस और गर्मी के बीच इलाज कराना पड़ रहा है.

यह स्थिति न केवल मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है, बल्कि अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रही है. अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक करते हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

तीर्थराज पुष्कर में पावन वैशाख मास के पंचतीर्थ स्नान की शुरुआत सोमवार को मोहिनी एकादशी के साथ शुरू हो गई, जिसमें देशभर से श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया. पांच दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन का समापन 1 मई को पीपल पूर्णिमा के महास्नान के साथ होगा.

मान्यता है कि वैशाख मास में पुष्कर सरोवर में स्नान और दान करने का फल कार्तिक मास के स्नान के बराबर मिलता है. श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पूजा-अर्चना की, परिक्रमा की और ब्रह्मा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था. इसलिए इस एकादशी को “मोहिनी एकादशी” कहा जाता है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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