लगातार शिकायतों के बाद हरकत में आया पुलिस प्रशासन, कई जगहों से हटाया अतिक्रमण

Churu News: सादुलपुर शहर में बिना किसी रोक टोक के लंबे समय से सार्वजनिक स्थान और बाजारों में हो रहा अतिक्रमण आमजन के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है.
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर शहर में बिना किसी रोक टोक के लंबे समय से सार्वजनिक स्थान और बाजारों में हो रहा अतिक्रमण आमजन के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है. शिकायतों के बावजूद भी संबंध विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
हालांकि नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने के लिए व्यापारियों की बैठक भी ली, लेकिन अभियान शुरू नहीं हो सका. व्यापारियों ने होली पर्व का कहकर कुछ दिन मोहलत मांगी बाद में नगर पालिका प्रशासन भी अभियान को भूल गया.
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सोमवार को पुलिस प्रशासन हरकत में आया तथा थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने पुलिस दल और आरएसी जवानों के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया. शहर के मुख्य मार्गों पर रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टैंड, नंद प्लाजा सहित प्रमुख रास्तों पर दुकानदारों द्वारा सड़क पर किया गया कब्जा हटवाया गया.
इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व आरएसी के जवान मौके पर मौजूद रहे. वहीं गौरतलब है कि आमतौर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार पुलिस ने मोर्चा संभाला. यही वजह है कि शहरवासियों में यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है.
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण मुख्य मार्गों पर आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी. राहगीरों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत महसूस की है और अभियान को सराहा है.
वहीं थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने कहा कि सड़क पर कब्जा कर यातायात में बाधा डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
