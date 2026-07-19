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खाजूवाला बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार सप्लाई का मामला, पंजाब से एक और आरोपी राउंडअप

Khajuwala Border: बीकानेर के खाजूवाला अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के मामले में पुलिस ने पंजाब के फाजिल्का से एक सहयोगी आरोपी करण को राउंडअप किया है. 

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: Jul 19, 2026, 12:43 PM|Updated: Jul 19, 2026, 12:43 PM
खाजूवाला बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार सप्लाई का मामला, पंजाब से एक और आरोपी राउंडअप
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने एक और सहयोगी आरोपी करण को पंजाब के फाजिल्का जिले से राउंडअप किया है. इससे पहले मामले के मुख्य आरोपी सोनू सुखविंदर को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान ड्रोन नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई चेन और इस पूरे गिरोह से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.


26 फरवरी को मिली थी हथियारों की बड़ी खेप

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यह मामला 26 फरवरी का है, जब खाजूवाला अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी. जांच में सामने आया था कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में हथियार गिराए गए थे. बरामद हथियारों में मेड इन चाइना पिस्टल और 326 कारतूस शामिल थे. सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सीमा पार से हथियार तस्करी की एक गंभीर साजिश माना था और उसी समय विस्तृत जांच शुरू कर दी गई थी.


मुख्य आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू सुखविंदर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं, जिनके आधार पर अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू की गई. अब इसी कड़ी में पुलिस ने सहयोगी आरोपी करण को पंजाब के फाजिल्का से राउंडअप किया है. उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियारों की खेप किसके लिए मंगाई गई थी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही.


एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में चल रही जांच

पूरे मामले की जांच बीकानेर पुलिस अधीक्षक (एसपी) मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की जा रही है. जांच अधिकारी अनुष्ठा कालिया इस केस की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल रिकॉर्ड, संपर्क सूत्रों और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद इस मामले में कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है.


सीमा पार नेटवर्क का पता लगाने में जुटी एजेंसियां

ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाने की घटना को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से ले रही हैं. जांच का फोकस केवल हथियार बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पता लगाने पर भी है कि पाकिस्तान में बैठे तस्करों और भारत में मौजूद उनके संपर्कों के बीच किस तरह का नेटवर्क सक्रिय था. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इससे पहले भी इसी तरीके से हथियारों की खेप भारतीय सीमा में भेजी गई थी.


जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और पूछताछ के आधार पर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है. सहयोगी आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. पुलिस का मानना है कि जल्द ही पूरे ड्रोन ड्रॉपिंग नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा, जिससे सीमा पार हथियार तस्करी के इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सकेगा. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं और सीमा क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी गई है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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