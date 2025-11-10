खाजूवाला में पुलिस नाकाबंदी तोड़ भागा डोडा पोस्त तस्कर, कार में लगाई आग, पीछा कर पुलिस ने किया अरेस्ट

Bikaner News: जिले के खाजूवाला क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डोडा पोस्त तस्कर ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए भागने की कोशिश की. पीछा करते हुए पुलिस ने आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले उसने अपनी कार में आग लगाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया. यह पूरी वारदात खाजूवाला थाना क्षेत्र के सियासर चौगान के पास की बताई जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर हुई नाकाबंदी

जानकारी के अनुसार, दंतोर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में डोडा पोस्त की तस्करी की जा रही है. सूचना पर दंतोर SHO जेठाराम मेघवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खाजूवाला क्षेत्र में नाकाबंदी की. पुलिस को देखते ही तस्कर ने नाकाबंदी तोड़ दी और कार को तेज़ रफ्तार में भगाने लगा.

कार में लगाई आग और भागने की कोशिश

पुलिस टीम ने पीछा जारी रखा और जब तस्कर सियासर चौगान के पास पहुंचा, तो उसने कार को वहीं रोक दिया और उसमें आग लगा दी. इसके बाद आरोपी ने पास के खेत में खड़े एक ट्रैक्टर को लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से वह ज्यादा दूर नहीं जा सका.

ग्रामीणों और पुलिस की टीम ने मिलकर पकड़ा आरोपी

स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी श्याम सुंदर बिश्नोई को मौके पर ही दबोच लिया गया. आरोपी ने भागने के दौरान खुद को बचाने के लिए कई बार दिशा बदली, लेकिन पुलिस ने उसे घेरकर काबू में कर लिया.

आरोपी आदतन अपराधी, पहले से दर्ज हैं कई मामले

जांच में सामने आया है कि श्याम सुंदर बिश्नोई एक आदतन अपराधी है और उस पर पहले से चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर कार से सबूत जुटाए जा रहे हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही DYSP अमरजीत चावला, खाजूवाला SHO सुरेन्द्र प्रजापत और दंतोर SHO जेठाराम मेघवाल सहित पूरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने जली हुई कार को कब्जे में लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

पुलिस कर रही गहन पूछताछ

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह डोडा पोस्त की इतनी बड़ी खेप कहां से लेकर आया था और किसे सप्लाई करने वाला था. पुलिस का मानना है कि इस तस्करी नेटवर्क के पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है.

