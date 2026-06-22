/बीकानेर पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत पर भयंकर बवाल, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

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Bikaner PBM Hospital News: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. शारदा के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. परिजन पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.
मोर्चरी के बाहर जारी विरोध प्रदर्शन
प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और समर्थक मोर्चरी के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रसूता की जान गई है. परिजनों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे शव नहीं लेंगे और धरना जारी रखेंगे.
कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन प्रसव के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और दो माताओं की हालत गंभीर होने का समाचार बेहद चिंताजनक है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 22, 2026
प्रसूताओं को सेप्टीसीमिया होना और किडनी खराब होने जैसी गंभीर स्थिति पैदा होना चिकित्सा व्यवस्था में आई भारी…
कांग्रेस ने दिया आंदोलन को समर्थन
मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है. धरने को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता धरना स्थल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
पहले भी हो चुकी है एक प्रसूता की मौत
यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसी प्रसूता प्रकरण में इससे पहले प्रीति नामक महिला की भी उपचार के दौरान मौत हो चुकी है. अब तक दो महिलाओं की मौत होने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली और चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते उचित उपचार और निगरानी की जाती तो इन मौतों को रोका जा सकता था.
प्रशासन की समझाइश भी बेअसर
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार परिजनों से बातचीत कर रहे हैं. उन्हें समझाने और धरना समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए.
राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना मामला
पीबीएम अस्पताल का यह मामला अब पूरे बीकानेर में चर्चा का विषय बन गया है. एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी सरकार और अस्पताल प्रशासन को घेरने में जुट गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों की नजर अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है. परिजन न्याय की मांग पर अडिग हैं और अस्पताल प्रशासन पर जवाबदेही तय करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है.
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