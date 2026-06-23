Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /बीकानेर PBM अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बवाल, तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन

बीकानेर PBM अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बवाल, तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन

Bikaner Protest: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शनआज तीसरे दिन भी जारी है. 

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 23, 2026, 06:08 PM|Updated: Jun 23, 2026, 06:08 PM
बीकानेर PBM अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बवाल, तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन
Image Credit: Bikaner Protest

Bikaner Protest: राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में प्रसूता शारदा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है. बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया है.

मृतक प्रसूता शारदा के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की घोर लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई है. परिजनों ने प्रशासन के सामने मांग रखते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों और चिकित्साकर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही मृतका के नन्हें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को उचित न्याय और मुआवजा दिया जाए, जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. वहीं प्रसूताओं की बिगड़ी तबियत और उसके बाद हुई मौत ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है.

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उनके इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है. मोर्चरी के बाहर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है, जो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है.

प्रशासन और पीबीएम के अधिकारी कल से तीन बार परिजनों से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी. वहीं यूथ कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन की चेतावनी के बाद मोर्चरी और अस्पताल परिसर के आसपास भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. स्थानीय पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

झुंझुनूं में वॉलीबॉल खेलकर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मची अफरा-तफरी

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 3 घंटे रहेंगे खतरनाक बदलाव

एक साल में राजस्थान को 12 ट्रेनों की सौगात, नई ट्रेनें 100 फीसदी फुल !

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

डीडवाना में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में अपडेट, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

Kotputli: भीषण सड़क हादसे में चाचा-भतीजी की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पुलिस से हाथापाई और एम्बुलेंस में तोड़फोड़

TAGS:
Bikaner News
rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीकानेर PBM अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बवाल, तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन
Bikaner News
2
Jaipur News
3
Khatu Shyamji
4
Rajasthan Weather
5
Jodhpur News