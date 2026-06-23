/बीकानेर PBM अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बवाल, तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन

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Bikaner Protest: राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में प्रसूता शारदा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है. बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया है.
मृतक प्रसूता शारदा के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की घोर लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई है. परिजनों ने प्रशासन के सामने मांग रखते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों और चिकित्साकर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए.
साथ ही मृतका के नन्हें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को उचित न्याय और मुआवजा दिया जाए, जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. वहीं प्रसूताओं की बिगड़ी तबियत और उसके बाद हुई मौत ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है.
कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उनके इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है. मोर्चरी के बाहर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है, जो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है.
प्रशासन और पीबीएम के अधिकारी कल से तीन बार परिजनों से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी. वहीं यूथ कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन की चेतावनी के बाद मोर्चरी और अस्पताल परिसर के आसपास भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. स्थानीय पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.
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