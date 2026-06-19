/बीकानेर में राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिट्टी से भरे सड़क के गड्ढे

Bikaner News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में जनहित अभियान की शुरुआत की शहर की जर्जर सड़कों और गड्ढों को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुद सड़क पर उतरकर गड्ढे भरने का काम किया और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.

राहुल गांधी के बर्थ डे पर मिट्टी से रोड के गड्ढे भर रहे कार्यकर्ता

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राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस द्वारा सात दिवसीय जनहित अभियान की शुरुआत की गई. अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खराब सड़कों पर बने गड्ढों को भरकर आमजन को राहत देने का प्रयास किया गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि शहर में कई जगह सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में प्रशासन की उदासीनता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद सड़क पर उतरकर गड्ढे भरने का कार्य शुरू किया कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं बल्कि जनहित से जुड़ा अभियान है जो अगले सात दिनों तक शहर के विभिन्न हिस्सों में जारी रहेगा.उन्होंने सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.

सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित ना रह जाए अभियान

हालांकि, असली सवाल ये है कि क्या ये अभियान महज फोटो-ऑप या एक दिन की सुर्खियां बटोरने का जरिया बनकर रह जाएगा, या सही में एक सतत आंदोलन का रूप लेगा ? क्योकिं

लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष वही होता है, जो सरकार को जवाबदेह बनाए. प्रशासन को भी अब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, मानसून पास है और चुनाव भी ऐसे में सड़क पर मिट्ठी से भरे जा रहे ये गड्ढेे कितना प्रभावी होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन कोशिश अच्छी है की प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाएं. फिलहाल एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कांग्रेस का ये 'श्रमदान' नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

टूटी सड़क के लिए कौन जिम्मेदार ?

वैसे ये पहली बार नहीं है कि बीकानेर में सड़क की बदहाली का मुद्दा बना हो. नगर निगम और नगर विकास न्यास की बीच जवाबदेही तय करना यहां जरूरी हो जाता है. अगर आपके घर के आस पास की सड़क टूटी है तो आपको इसकी शिकायत नगर निगम या राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं. आप अपने पार्षद से भी शिकायत कर सकते हैं क्योंकि वे ही निगम की कार्यप्रणाली में जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दिलवाने के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं.