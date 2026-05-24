/‘टॉफी राजनीति’ से बाहर नहीं निकल पाए राहुल गांधी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

Gajendra Singh Shekhawat: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. बीकानेर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां गैर-जिम्मेदाराना हैं. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी की उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन उनकी मानसिक परिपक्वता अभी भी बाकी है.” शेखावत ने आगे कहा कि राहुल गांधी अभी भी ‘टॉफी राजनीति’ से बाहर नहीं निकल पाए हैं. उनकी राजनीति केवल नकारात्मक आलोचना और बयानबाजी तक सीमित रह गई है, जबकि देश विकास और सकारात्मक एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बीकानेर दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि 25 और 26 मई को अमित शाह का बीकानेर दौरा सीमा सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कार्यक्रम है. इस दौरे के दौरान स्मार्ट बॉर्डर बनाने, आधुनिक निगरानी प्रणाली लगाने और घुसपैठ रोकने पर विस्तृत चर्चा होगी.

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शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश की सीमाओं को अत्याधुनिक बना रही है. खासकर राजस्थान की भारत-पाक सीमा को और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है. आधुनिक तकनीक, ड्रोन निगरानी और सेंसर सिस्टम के जरिए अब घुसपैठ पर लगभग पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी.

रोजगार पर जोर

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है. रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 12 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी युवाओं को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं.

शेखावत ने यह भी कहा कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग और नवाचार के क्षेत्र में नई ताकत के रूप में उभरा है. BRICS और G-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख और विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है.

अमित शाह के दौरे की तैयारियां

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीकानेर पहुंचकर अमित शाह के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थलों और समन्वय की समीक्षा की. शेखावत ने स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अमित शाह का यह दौरा न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल्कि क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से भी बेहद अहम होगा.

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