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श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

Rajasthan Accident: बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में NH-11 पर बस और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए. सभी घायलों को पहले श्रीडूंगरगढ़ उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को बीकानेर रेफर किया गया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 19, 2026, 07:23 PM|Updated: Jul 19, 2026, 07:23 PM
श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल
Image Credit: Rajasthan AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. NH-11 पर यूथ कांग्रेस कार्यालय के पास बस और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए.

घायलों को बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर

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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए श्रीडूंगरगढ़ उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही पुलिस

हादसे के बाद अस्पताल में डॉक्टरों और सामाजिक संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने राहत कार्य में सहयोग किया. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. वहीं मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए NH-11 पर यातायात प्रभावित रहा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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