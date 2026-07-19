/श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

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Rajasthan Accident: राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. NH-11 पर यूथ कांग्रेस कार्यालय के पास बस और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए.
घायलों को बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए श्रीडूंगरगढ़ उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
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दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही पुलिस
हादसे के बाद अस्पताल में डॉक्टरों और सामाजिक संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने राहत कार्य में सहयोग किया. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. वहीं मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए NH-11 पर यातायात प्रभावित रहा.
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