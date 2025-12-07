बीकानेर के खेत में गिरा पाकिस्तान एयरलाइंस का रहस्यमयी गुब्बारा! टैग देख मचा हड़कंप, BSF-IB अलर्ट

Bikaner News: बीकानेर. अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 120 किलोमीटर दूर लूणकरणसर थाना क्षेत्र के कांकड़वाला गांव में देर रात एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई. चक 11MGD के पास खेत में काम कर रहे एक किसान की नजर अचानक हवा में तैरते बड़े गुब्बारे पर पड़ी, जो धीरे-धीरे नीचे उतरकर खेत में जा गिरा. करीब से देखने पर गुब्बारे पर स्पष्ट रूप से "पाकिस्तान एयरलाइंस" लिखा हुआ था.
Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां कांकडवाला गांव के चक 11MGD के पास एक किसान को खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है. गुब्बारे पर 'पाकिस्तान एयरलाइंस' अंकित होने से इलाके में हलचल मच गई. यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जब किसान ने इसे देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध डिवाइस नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है.
किसान की सतर्कता ने रोका खतरा
घटना बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र के कांकडवाला गांव में हुई. एक स्थानीय किसान देर रात अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा गुब्बारा नजर आया. गुब्बारा हवा में तैरते हुए खेत में गिरा था. किसान ने करीब से देखा तो उस पर 'पाकिस्तान एयरलाइंस' लिखा हुआ था. यह देखकर वह चौंक गया और बिना देर किए स्थानीय पुलिस को फोन कर सूचना दी. किसान की सतर्कता की सराहना की जा रही है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में ऐसे गुब्बारे कई बार जासूसी या अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े पाए जाते हैं. लूणकरणसर पाकिस्तान सीमा से करीब 100-150 किलोमीटर दूर है, लेकिन हवा के बहाव से ऐसे गुब्बारे दूर तक पहुंच सकते हैं.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: जांच में क्या निकला?
सूचना मिलते ही लूणकरणसर पुलिस स्टेशन से उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने गुब्बारे की बारीकी से जांच की. गुब्बारा करीब 3-4 फीट व्यास का था और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैमरा या विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई. यह एक साधारण बैलून लग रहा था, जो संभवतः पाकिस्तान से उड़कर आया. पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की. उप निरीक्षक धर्मवीर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कोई खतरा नहीं लग रहा, लेकिन सावधानी के तौर पर इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा.
अन्य एजेंसियों को अलर्ट: सुरक्षा में कोई चूक नहीं
पुलिस ने गुब्बारे मिलने की सूचना तुरंत बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को दे दी. सीमावर्ती इलाकों में ऐसे गुब्बारे पहले भी मिल चुके हैं, जो कभी-कभी मौसम संबंधी सर्वेक्षण या प्रचार के लिए उड़ाए जाते हैं, लेकिन जासूसी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. बीकानेर जिला प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और किसानों से अपील की है कि ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत सूचित करें. घटना के बाद गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग पाकिस्तान से आने वाले ऐसे गुब्बारों पर सवाल उठा रहे हैं.
सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती सतर्कता
यह घटना राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा की चुनौतियों को रेखांकित करती है. पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई गुब्बारे मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ में डिवाइस पाई गई थीं. हालांकि इस बार कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं. किसान की जागरूकता ने संभावित खतरे को टाल दिया. प्रशासन ने कहा कि जांच पूरी होने तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा. स्थानीय लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें और असामान्य चीजें देखकर पुलिस को बताएं.
