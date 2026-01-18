विधवा होकर 8 बच्चों को पाला, फिर 94 की उम्र में पाना देवी गोदारा रच दिया खेलों का इतिहास

Pana Devi Godara Inspirational Story: जलाने वाले जलाते ही हैं चराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की...



जमील मज़हरी की ये लाइनें अगर राजस्थान के बीकानेर की पाना देवी के लिए कही जाएं तो गलत नहीं होंगी. महज 94 साल की उम्र में पाना देवी गोदारा ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है. उनकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और कभी न हार मानने वाले जज़्बे की मिसाल है.

पाना देवी गोदारा का जीवन शुरू से ही चुनौतियों से भरा रहा. बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई और जल्द ही वे विधवा हो गईं. उस समय उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अपने आठ बच्चों की परवरिश. पति के निधन के बाद पाना देवी ने हार नहीं मानी और परिवार की जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठा ली. उन्होंने वर्षों तक खेतों में मेहनत की, दिन-रात काम किया और बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और जीवन को आगे बढ़ाती रहीं.

उम्र बढ़ने के साथ जब ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी चुन लेते हैं, तब पाना देवी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया. एक दिन उन्होंने खिलाड़ियों को अभ्यास करते देखा. युवाओं को खेलते देखकर उनके मन में भी कुछ कर दिखाने की इच्छा जागी. उसी पल उन्होंने ठान लिया कि अब अपनी बारी है और वे भी खेल के मैदान में उतरेंगी. यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि उम्र, समाज की सोच और हालात, सब उनके खिलाफ थे. लेकिन पाना देवी ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद उन्होंने एथलेटिक्स की ट्रेनिंग शुरू की और देखते ही देखते स्प्रिंट, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो जैसे कठिन खेलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. लगातार अभ्यास और कड़ी मेहनत का नतीजा यह रहा कि पाना देवी गोदारा अब तक 16 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी है.

पाना देवी की सफलता के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है. उन्होंने उम्र को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. खेतों में की गई वर्षों की मेहनत ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया, और उसी ताकत को उन्होंने खेल के मैदान में साबित किया. उनका कहना है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो हालात और उम्र कभी भी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते.

पाना देवी गोदारा की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है, जो यह सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है. वे यह सिखाती हैं कि सपनों को जीने की कोई उम्र नहीं होती. सच्ची प्रेरणा हालात से नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और लगन से जन्म लेती है. 94 साल की उम्र में भी पाना देवी ने यह साबित कर दिया है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है.

ये भी पढ़ें-