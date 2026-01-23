बीकानेर के बेटे ने मुंबई में रचा इतिहास, श्री बिश्नोई की फिल्म ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में हुई एंट्री, जानें कैसे मला जांबाज सैनिक का रोल

Bikaner News: राजस्थान की रेतीली धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां की प्रतिभाएं किसी भी मंच पर अपनी छाप छोड़ सकती हैं. बीकानेर जिले की बज्जू तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव मिठडिया के एक युवा ने मायानगरी मुंबई में अपनी मेहनत और हुनर के दम पर पहचान बना ली है.
Bikaner News: गांव के साधारण परिवेश से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले इस युवा कलाकार का नाम है श्री बिश्नोई, जिन्होंने बॉलीवुड की आगामी चर्चित फिल्म ‘इक्कीस’ में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इस फिल्म में श्री बिश्नोई एक बहादुर भारतीय सैनिक पराग सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे.
अपनी जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था
श्री बिश्नोई की यह सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण का नतीजा है. मिठडिया जैसे छोटे गांव से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था. अभिनय के प्रति अपने जुनून को जिंदा रखते हुए श्री ने लगातार मेहनत की और अब तक करीब 20 नाटकों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. रंगमंच पर काम करने के साथ-साथ उन्होंने कई लोकप्रिय वेब सीरीज में भी अभिनय किया, जिससे उनके अनुभव और अभिनय कौशल में लगातार निखार आया. उनकी यही लगन और निरंतर अभ्यास उन्हें फिल्म जगत के बड़े निर्देशकों तक ले गया.
लोगों ने मिठाई खिलाकर जताई खुशी
जैसे ही श्री बिश्नोई के फिल्म ‘इक्कीस’ में चयनित होने की खबर मिठडिया गांव और बज्जू क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया. परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. गांव के लोगों का कहना है कि श्री ने अपनी सफलता से न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव का नाम देशभर में रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.
कैसा है श्री बिश्नोई का रोल
फिल्म ‘इक्कीस’ को एक वॉर ड्रामा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वीरता, बलिदान और देशभक्ति की कहानी को दर्शाया जाएगा. फिल्म में श्री बिश्नोई द्वारा निभाया जा रहा पराग सिंह का किरदार एक जांबाज भारतीय सैनिक का है. इस भूमिका के लिए श्री ने विशेष शारीरिक और मानसिक तैयारी भी की है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस फिल्म के जरिए श्री बिश्नोई के करियर को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिलने की पूरी संभावना है.
