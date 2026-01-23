Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बीकानेर के बेटे ने मुंबई में रचा इतिहास, श्री बिश्नोई की फिल्म ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में हुई एंट्री, जानें कैसे मला जांबाज सैनिक का रोल

Bikaner News: राजस्थान की रेतीली धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां की प्रतिभाएं किसी भी मंच पर अपनी छाप छोड़ सकती हैं. बीकानेर जिले की बज्जू तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव मिठडिया के एक युवा ने मायानगरी मुंबई में अपनी मेहनत और हुनर के दम पर पहचान बना ली है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 23, 2026, 04:24 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 04:24 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेव टमाटर की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Sev Tamatar Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेव टमाटर की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान के युवाओं की बल्ले-बल्ले! सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर CM भजनलाल ने दिया खास तोहफा
9 Photos
cm bhajanlal sharma

राजस्थान के युवाओं की बल्ले-बल्ले! सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर CM भजनलाल ने दिया खास तोहफा

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट

मेहरानगढ़ फोर्ट में लगेगा सिनेमा का महाकुंभ! RIFF 2026 की डेट्स हुईं फाइनल, पढ़ें चौथी और अंतिम लिस्ट
7 Photos
jodhpur news

मेहरानगढ़ फोर्ट में लगेगा सिनेमा का महाकुंभ! RIFF 2026 की डेट्स हुईं फाइनल, पढ़ें चौथी और अंतिम लिस्ट

बीकानेर के बेटे ने मुंबई में रचा इतिहास, श्री बिश्नोई की फिल्म ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में हुई एंट्री, जानें कैसे मला जांबाज सैनिक का रोल

Bikaner News: गांव के साधारण परिवेश से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले इस युवा कलाकार का नाम है श्री बिश्नोई, जिन्होंने बॉलीवुड की आगामी चर्चित फिल्म ‘इक्कीस’ में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इस फिल्म में श्री बिश्नोई एक बहादुर भारतीय सैनिक पराग सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे.

अपनी जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था
श्री बिश्नोई की यह सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण का नतीजा है. मिठडिया जैसे छोटे गांव से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था. अभिनय के प्रति अपने जुनून को जिंदा रखते हुए श्री ने लगातार मेहनत की और अब तक करीब 20 नाटकों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. रंगमंच पर काम करने के साथ-साथ उन्होंने कई लोकप्रिय वेब सीरीज में भी अभिनय किया, जिससे उनके अनुभव और अभिनय कौशल में लगातार निखार आया. उनकी यही लगन और निरंतर अभ्यास उन्हें फिल्म जगत के बड़े निर्देशकों तक ले गया.

लोगों ने मिठाई खिलाकर जताई खुशी
जैसे ही श्री बिश्नोई के फिल्म ‘इक्कीस’ में चयनित होने की खबर मिठडिया गांव और बज्जू क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया. परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. गांव के लोगों का कहना है कि श्री ने अपनी सफलता से न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव का नाम देशभर में रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कैसा है श्री बिश्नोई का रोल
फिल्म ‘इक्कीस’ को एक वॉर ड्रामा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वीरता, बलिदान और देशभक्ति की कहानी को दर्शाया जाएगा. फिल्म में श्री बिश्नोई द्वारा निभाया जा रहा पराग सिंह का किरदार एक जांबाज भारतीय सैनिक का है. इस भूमिका के लिए श्री ने विशेष शारीरिक और मानसिक तैयारी भी की है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस फिल्म के जरिए श्री बिश्नोई के करियर को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिलने की पूरी संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news