Rajasthan Budget 2026: बीकानेर संभाग के जिलों के लोगों को बजट से क्या हैं उम्मीदें, पढ़ें केवल एक क्लिक पर

Rajasthan Budget Expectations 2026: राजस्थान सरकार 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है. बजट को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं. यह बजट भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज माना जा रहा है. इसे उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में पेश करेंगी.

जानकारी के मुताबिक, इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को राहत देने पर विशेष जोर दिया जाएगा. बजट में कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए बड़े प्रावधान किए जाने की संभावना है.

इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियों से जुड़ी घोषणाएं भी पेश की जा सकती हैं. जनता की नजरें पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत, बिजली बिलों में कमी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी टिकी होंगी. बजट सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे विधानसभा में बजट पर जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है. ऐसे में बीकानेर संभाग के अलग-अलग जिलों चूरू, श्रीगंगानगर के लोगों को इससे क्या-क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में एक नजर में पढ़ें-

बीकानेर के लोगों की बजट से उम्मीदें: राजस्थान का बजट 11 तारीख को पेश होगा. पूरे प्रदेश की नज़रें बजट पर टिकी हैं. आम जनता से लेकर खास वर्ग तक को उम्मीदें हैं. बड़े बिज़नेस मैन और उद्योगपतियों की खास मांगें हैं उद्योग, निवेश और टैक्स राहत पर नजर है. सरकार के फैसलों से आर्थिक दिशा तय होगी.

चूरू के लोगों की बजट से उम्मीदें: राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर आम से लेकर खास सभी को इंतजार भी है और उत्साह भी है. बजट में जिले को कई सौगात मिलने की उम्मीद लोगों ने लगा रखी है. जिले के विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव भेजे हैं. विधायकों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कॉलेजों के प्रस्ताव भेजे हैं.

चूरू विस में वेटरनरी कॉलेज, तारानगर में आयुष व कृषि कॉलेज तथा सरदारशहर में आईटीआई कॉलेज शुरू करने की मांग की गई. राजगढ़ तथा तारानगर शहर में पानी भरने की समस्या के स्थाई समाधान के लिए ड्रेनेज लाइन व रतनगढ़ में रिंग रोड निर्माण, सरदारशहर में उपजिला अस्पताल का काम जल्द पूरा करवाने सहित अन्य कई प्रस्ताव बजट में शामिल करने की उम्मीद लोगों ने जताई है.



अब देखना होगा कि आगामी बजट में भजनलाल सरकार बीकानेर संभाग के इन जिलों की इन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है.

