रोहित गोदारा गैंग के नाम पर ज्वेलर से 50 लाख की मांगी फिरौती, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के शेखावाटी में गैंगस्टर के नाम से रंगदारी मांगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जहां आए दिन प्रॉपर्टी व्यवसायी और व्यापारी वर्ग से रंगदारी मांगने की वारदातें सामने आ रही हैं. ताजा मामला चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील का है, जहां रतनगढ़ के एक ज्वेलरी व्यवसायी से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज द्वारा खुद को वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताकर 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है.

पीड़ित की रिपोर्ट पर रतनगढ़ थाना पुलिस नें मामला दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया. रतनगढ़ थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि रतनगढ़ निवासी हरिराम के पास विदेशी नंबर से एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें वॉइस मैसेज भेजने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया.

थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि साइबर एक्सपर्ट की मदद से नंबरों को ट्रेस कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या हकीकत में चूरू पुलिस का फरार इनामी आरोपी वीरेंद्र चारण ने ज्वेलरी व्यवसायी से रंगदारी की मांग की है या फिर गैंगस्टर के नाम का लाभ उठा किसी और ने ये धमकी दी है.

प्रदेश मे ज़ब से एजीटीएफ सक्रिय हुई है, तब से गैंगस्टरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और उसी कड़ी में AGTF ने चूरू के जोड़ी गांव निवासी गैंगस्टर जीतू जोड़ी और प्रवीण जोड़ी को गिरफ्तार कर चुकी है. एजीटीएफ आरोपी जीतू की निशानदेही पर जोड़ी गांव के उसी के खेत से AK-47 बरामद कर उसे गिरफ्तार कर चुकी है.

गिरफ्तार आरोपी जीतू जोड़ी से कोतवाली थाना पुलिस की पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए हैं. गैंगस्टरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी की भूमिका निभाने वाले 200 से अधिक लोगों की चूरू पुलिस ने जंभो सूची तैयार कर रखी है. बदमाशों और उनके सहयोगियों की तैयार क्राइम कुंडली में कई चौकाने वाले महिलाओं और युवतियों के भी नाम है.