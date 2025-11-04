Bikaner: ट्रेन में अटेंडेंट ने सेना के जवान में घोंपा चाकू, एक 'चादर' पर हुई थी लड़ाई

Bikaner Crime News: राजस्थान के बीकानेर से गुजर रही ट्रेन में रविवार देर रात हुए आर्मी जवान की हत्या के मामले में जीआरपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सीआई आंनद गिल के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान फड़ बाजार बीकानेर निवासी जुबैर मेमन पुत्र यूनुस मेमन 30 साल के रूप में हुई है, जो ट्रेन में अटेंडेंट के रूप में कार्यरत था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात बीकानेर से गुजरात जा रही ट्रेन में आर्मी जवान जिगर कुमार, जो कि गुजरात का निवासी था और छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान ट्रेन के बीकानेर के लूणकरणसर स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद उसका ट्रेन अटेंडेंट जुबैर मेमन से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जुबैर ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को बीकानेर लाकर मोर्चरी में रखवाया गया है. सीआई आनंद कुमार ने बताया कि आरोपी जुबैर मेमन को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या था मामला?

जानकारी के अनुसार, मृतक सेना का जवान फिरोजपुर कैंट से बीकानेर-जम्मुतवी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा था, जो गुजरात के साबरमती का रहने वाला था और फ़िरोजपुर से अपने घर जा रहा था.

वहीं, ट्रेन में चादर मांगने पर हुए विवाद के बाद अटेंडेंट जुबेर मेमन ने सेना के जवान को चाकू से मारा, जिसके इसके बाद जवान की मौत हो गई. ये पूरी वारदात रविवार रात की बताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-