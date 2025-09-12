Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

छात्रा से अभद्र व्यवहार पर भड़के हिंदू संगठन, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग...

Rajasthan Crime: चूरू जिले के रतनगढ़ में कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक बालिका के साथ अभद्र व्यवहार करने और उसे पिछले कई वर्षों से परेशान करने की उलाहना देने के लिए गए भाजपा शहर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला के साथ हुई मारपीट में बवाल बढ़ा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 12, 2025, 11:04 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 11:04 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात
7 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!
9 Photos
rajasthani ghevar

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग
7 Photos
crime news

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग

छात्रा से अभद्र व्यवहार पर भड़के हिंदू संगठन, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग...

Rajasthan Crime: राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ में कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक बालिका के साथ अभद्र व्यवहार करने और उसे पिछले कई वर्षों से परेशान करने की उलाहना देने के लिए गए भाजपा शहर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला के साथ हुई मारपीट प्रकरण में शुक्रवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी लामबद्ध हो गए.

विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी अशोक स्तंभ के पास एकत्रित हुए, जहां से आक्रोश रैली के माध्यम से उपखंड मुख्यालय पहुंचे. भगवान जयश्रीराम के नारों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे. वहीं इस प्रकरण में गुरुवार की देर रात बालिका के 33 वर्षीय भाई ने साजिद मणियार, साहिल काजी व 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

पुलिस को दी रिपोर्ट में लिखा कि बालिका इन लोगों की हरकतों से इतनी परेशान हो गई थी कि वर्ष 2024 में उसने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, तब जाकर वह सामान्य हुई थी. इस बात को लेकर बालिका के भाई के साथ भाजपा शहर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला शहर के पुलिया संख्या दो के पास स्थित शमशुद्दीन मणियार की दुकान पर गए.

इस दौरान उन लोगों ने उसके भाई व रूंथला के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर शाम उन्हें रेफर किया गया है. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच सीआई दिलीप सिंह को सुपुर्द कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news