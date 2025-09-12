छात्रा से अभद्र व्यवहार पर भड़के हिंदू संगठन, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग...

Rajasthan Crime: चूरू जिले के रतनगढ़ में कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक बालिका के साथ अभद्र व्यवहार करने और उसे पिछले कई वर्षों से परेशान करने की उलाहना देने के लिए गए भाजपा शहर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला के साथ हुई मारपीट में बवाल बढ़ा.
Rajasthan Crime: राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ में कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक बालिका के साथ अभद्र व्यवहार करने और उसे पिछले कई वर्षों से परेशान करने की उलाहना देने के लिए गए भाजपा शहर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला के साथ हुई मारपीट प्रकरण में शुक्रवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी लामबद्ध हो गए.
विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी अशोक स्तंभ के पास एकत्रित हुए, जहां से आक्रोश रैली के माध्यम से उपखंड मुख्यालय पहुंचे. भगवान जयश्रीराम के नारों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया.
ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे. वहीं इस प्रकरण में गुरुवार की देर रात बालिका के 33 वर्षीय भाई ने साजिद मणियार, साहिल काजी व 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.
पुलिस को दी रिपोर्ट में लिखा कि बालिका इन लोगों की हरकतों से इतनी परेशान हो गई थी कि वर्ष 2024 में उसने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, तब जाकर वह सामान्य हुई थी. इस बात को लेकर बालिका के भाई के साथ भाजपा शहर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला शहर के पुलिया संख्या दो के पास स्थित शमशुद्दीन मणियार की दुकान पर गए.
इस दौरान उन लोगों ने उसके भाई व रूंथला के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर शाम उन्हें रेफर किया गया है. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच सीआई दिलीप सिंह को सुपुर्द कर दी है.
