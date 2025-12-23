Zee Rajasthan
बीकानेर में तांत्रिक क्रिया के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, नवविवाहिता ने आरोपी रिश्तेदार की खोली पोल-पट्टी

Rajasthan Crime News: राजस्थान के बीकानेर में तांत्रिक क्रिया के नाम पर नवविवाहित महिला से ज्यादती का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी रिश्तेदार ने डराकर शोषण किया. एसपी से गुहार के बाद पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rounak vyas
Published: Dec 23, 2025, 03:27 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 03:27 PM IST

Bikaner Crime News: राजस्थान के बीकानेर जिले से तांत्रिक क्रिया के नाम पर नवविवाहित महिला के साथ ज्यादती का एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पीड़िता की आपबीती सुनकर हर कोई स्तब्ध है. जानकारी के अनुसार महिला की शादी मई 2025 में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष का एक रिश्तेदार उसके घर आने-जाने लगा. वह खुद को तांत्रिक बताता था और झाड़ा देने के बहाने पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार करने लगा पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे डराता-धमकाता था और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा.

लंबे समय से बदनामी के कारण चुप रही महिला
सामाजिक बदनामी और लोकलाज के डर से महिला लंबे समय तक चुप रही. लेकिन सितंबर 2025 में स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब आरोपी ने घर की अन्य महिलाओं की मौजूदगी में पीड़िता को कमरे में बंद कर गलत हरकतें कीं. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की गई घटना के बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर पूरी बात अपने परिजनों को बताई.

पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करने पर पहुंचे एसपी के पास
इसके बाद परिजन उसे ससुराल से अपने साथ ले गए. बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में स्थानीय थाने में शिकायत दी गई, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया. अंततः पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों को नामजद कर मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

सड़क हादसे में 5 गायों की मृत्यु, 2 गंभीर रूप से घायल
इसी के साथ बीकानेर जिले के लूणकरणसर के सहजरासर गांव में एक बस ने कई गायों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि हादसे के बाद पांच गायों की मृत्यु हो गई, वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने की सड़क जाम कर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ गौपालक को मुआवजा देने की भी मांग की है. वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर तैनात है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

