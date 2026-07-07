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लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

Rajasthan News: बीकानेर के लूणकरणसर में पत्नी और दो बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगा है. हंसेरा गांव में विवाद के बाद मूलाराम की मौत हो गई. पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jul 07, 2026, 07:34 PM|Updated: Jul 07, 2026, 07:34 PM
लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप
Image Credit: पुलिस स्टेशन लूणकरणसरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां हंसेरा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. आरोप है कि पत्नी ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है.

घर में विवाद के बाद हुई मारपीट, युवक की गई जान
जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार रात करीब 9 बजे लूणकरणसर थाना क्षेत्र के हंसेरा गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मूलाराम (50) पुत्र हिराराम के रूप में हुई है. वह श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के कुन्तासर गांव का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से अपनी ससुराल हंसेरा गांव में घर-जमाई बनकर रह रहा था.

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बताया जा रहा है कि सोमवार रात घर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि इसी दौरान पत्नी और उसके दो बेटों ने मिलकर मूलाराम के साथ मारपीट कर दी. मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई.

घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे आरोपी पक्ष के लोग
पुलिस के अनुसार मारपीट के बाद घायल मूलाराम को उसके ससुराल पक्ष के लोग ही अस्पताल लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद लूणकरणसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया. इसके साथ ही मृतक के परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दी गई.

पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी विद्या देवी को हिरासत में लिया है. पुलिस उससे घटना को लेकर पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में पत्नी की भूमिका सामने आ रही है, हालांकि पूरी स्थिति जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद खुलेगा मौत का राज
फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के आने और उनके बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस पूरे मामले को हर एंगल से जांच रही है और घटना से जुड़े सभी लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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