/पहले महिला को शराब पिलाई, फिर मौत के घाट उतारा, आरोपी कोटा से गिरफ्तार

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Rajasthan Crime: राजस्थान के बीकानेर जिले में श्रीडूंगरगढ़ में मंगलवार सुबह मिले महिला के अर्धनग्न शव के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने मुख्य आरोपी फूलचंद भील को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में महिला की हत्या करना स्वीकार कर लिया.
जानकारी के अनुसार, बीदासर रोड स्थित वन भूमि क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एफएसएल और एमओयू टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान मृतका की पहचान झालावाड़ निवासी बाली देवी के रूप में हुई, जो पिछले कुछ समय से आरोपी फूलचंद भील के साथ श्रीडूंगरगढ़ में रह रही थी.
पुलिस का संदेह तब गहरा गया जब घटना के बाद से फूलचंद अचानक गायब हो गया. आरोपी ने महिला के परिजनों को यह कहकर गुमराह करने का प्रयास किया कि महिला लापता है और वह उसे तलाशने जा रहा है, लेकिन जांच में सामने आया कि वह खुद फरार होकर कोटा की ओर निकल गया था.
श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने तुरंत कोटा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोटा DST ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को कोटा ग्रामीण क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. कड़ी पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले शराब पी और फिर महिला को भी अत्यधिक शराब पिलाई. दोनों के बीच विवाद होने पर उसने मारपीट की, जिससे महिला की मौत हो गई. बाद में वारदात को छिपाने की कोशिश की गई.
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