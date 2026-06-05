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पहले महिला को शराब पिलाई, फिर मौत के घाट उतारा, आरोपी कोटा से गिरफ्तार

Rajasthan Crime: श्रीडूंगरगढ़ में मंगलवार सुबह मिले महिला के अर्धनग्न शव के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने मुख्य आरोपी फूलचंद भील को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 05, 2026, 01:34 PM|Updated: Jun 05, 2026, 01:34 PM
पहले महिला को शराब पिलाई, फिर मौत के घाट उतारा, आरोपी कोटा से गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के बीकानेर जिले में श्रीडूंगरगढ़ में मंगलवार सुबह मिले महिला के अर्धनग्न शव के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने मुख्य आरोपी फूलचंद भील को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में महिला की हत्या करना स्वीकार कर लिया.

जानकारी के अनुसार, बीदासर रोड स्थित वन भूमि क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एफएसएल और एमओयू टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान मृतका की पहचान झालावाड़ निवासी बाली देवी के रूप में हुई, जो पिछले कुछ समय से आरोपी फूलचंद भील के साथ श्रीडूंगरगढ़ में रह रही थी.

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पुलिस का संदेह तब गहरा गया जब घटना के बाद से फूलचंद अचानक गायब हो गया. आरोपी ने महिला के परिजनों को यह कहकर गुमराह करने का प्रयास किया कि महिला लापता है और वह उसे तलाशने जा रहा है, लेकिन जांच में सामने आया कि वह खुद फरार होकर कोटा की ओर निकल गया था.

श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने तुरंत कोटा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोटा DST ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को कोटा ग्रामीण क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. कड़ी पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले शराब पी और फिर महिला को भी अत्यधिक शराब पिलाई. दोनों के बीच विवाद होने पर उसने मारपीट की, जिससे महिला की मौत हो गई. बाद में वारदात को छिपाने की कोशिश की गई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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