DGP राजीव शर्मा का बीकानेर दौरा, जवानों की डाइट और सुविधाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश

Bikaner News: राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव शर्मा आज बीकानेर के दौरे पर रहे. जहां डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस व्यवस्था, जवानों की सुविधाओं और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मैसेज दिया. वहीं डीजीपी ने पुलिस लाइन, सीसीटीएनएस ट्रेनिंग सेंटर और अश्व बल शाखा का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षों, रिकॉर्ड्स और व्यवस्थाओं की गहन जांच की और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली.

निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने पुलिस लाइन मेस का भी जायजा लिया और जवानों को मिलने वाली डाइट के बारे में जानकारी लेते हुए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही मोटर शाखा में वाहनों की उपलब्धता और जरूरतों की समीक्षा की. इस मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस जवानों का हेल्थ चेकअप किया गया.

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डीजीपी ने जवानों के हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए. मीडिया से बातचीत में डीजीपी राजीव शर्मा ने स्पष्ट कहा कि थानों में आमजन के साथ खराब व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान को पुलिसिंग में मॉडल स्टेट बनाना लक्ष्य है और थाना स्तर पर फ्रेंडली माहौल बनाना जरूरी है.

महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे पर लगाम लगाने को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने बीट सिस्टम मजबूत करने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बदलते दौर में तकनीक पुलिस की बड़ी ताकत है. ऐसे में साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग जरूरी है. डीजीपी ने अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निस्तारण और पदोन्नति प्रक्रियाओं को तेज करने के निर्देश भी दिए.

