Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

DGP राजीव शर्मा का बीकानेर दौरा, जवानों की डाइट और सुविधाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश

Bikaner News: राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा आज बीकानेर के दौरे पर रहे. डीजीपी ने पुलिस लाइन, सीसीटीएनएस ट्रेनिंग सेंटर और अश्व बल शाखा का निरीक्षण किया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 02, 2026, 08:21 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 08:21 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

DGP राजीव शर्मा का बीकानेर दौरा, जवानों की डाइट और सुविधाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश

Bikaner News: राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव शर्मा आज बीकानेर के दौरे पर रहे. जहां डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस व्यवस्था, जवानों की सुविधाओं और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मैसेज दिया. वहीं डीजीपी ने पुलिस लाइन, सीसीटीएनएस ट्रेनिंग सेंटर और अश्व बल शाखा का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षों, रिकॉर्ड्स और व्यवस्थाओं की गहन जांच की और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली.

निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने पुलिस लाइन मेस का भी जायजा लिया और जवानों को मिलने वाली डाइट के बारे में जानकारी लेते हुए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही मोटर शाखा में वाहनों की उपलब्धता और जरूरतों की समीक्षा की. इस मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस जवानों का हेल्थ चेकअप किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डीजीपी ने जवानों के हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए. मीडिया से बातचीत में डीजीपी राजीव शर्मा ने स्पष्ट कहा कि थानों में आमजन के साथ खराब व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान को पुलिसिंग में मॉडल स्टेट बनाना लक्ष्य है और थाना स्तर पर फ्रेंडली माहौल बनाना जरूरी है.

महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे पर लगाम लगाने को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने बीट सिस्टम मजबूत करने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बदलते दौर में तकनीक पुलिस की बड़ी ताकत है. ऐसे में साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग जरूरी है. डीजीपी ने अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निस्तारण और पदोन्नति प्रक्रियाओं को तेज करने के निर्देश भी दिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news