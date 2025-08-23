Zee Rajasthan
Rajasthan को मिली रेलवे से शानदार सौगात, बीकानेर से दिल्ली तक दौड़ेगी वंदे भारत

Vande Bharat In Bikaner: रेलवे को लेकर राजस्थान को कई सौगातें मिल रही हैं. ऐसे में रेल मार्ग से प्रदेश के सभी शहर हाई क्लास ट्रेनो के ज़रिए जुड़ रहे हैं. वहीं, हाल ही में बीकानेर से दिल्ली को मिली वंदे भारत की स्वीकृति ने बॉर्डर शहर को देश की राजधानी से कनेक्ट कर दिया है हालांकि अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री मेघवाल केमिस्ट्री का कमाल की भी हो रही है.
 

Published: Aug 23, 2025, 09:59 IST | Updated: Aug 23, 2025, 09:59 IST

Bikaner News: रेलवे को लेकर राजस्थान को कई सौगातें मिल रही हैं. ऐसे में रेल मार्ग से प्रदेश के सभी शहर हाई क्लास ट्रेनो के ज़रिए जुड़ रहे हैं. वहीं, हाल ही में बीकानेर से दिल्ली को मिली वंदे भारत की स्वीकृति ने बॉर्डर शहर को देश की राजधानी से कनेक्ट कर दिया है हालांकि अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री मेघवाल केमिस्ट्री का कमाल की भी हो रही है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का एक वीडियो गुरुवार से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जमकर ट्रेंड हो रहा है. इसमें अर्जुन मेघवाल बीकानेर से दिल्ली केंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस स्वीकृत करने का आभार जता रहे हैं, तो रेल मंत्री इसके लिए मेघवाल के सतत प्रयासों की जानकारी देते हुए बीकानेर ईस्ट स्टेशन से लालगढ़ के मध्य रेलवे दोहरीकरण योजना की स्वीकृति की बात कर रहे हैं. बहरहाल, इससे वैष्णव और मेघवाल की बेहतर केमिस्ट्री की तस्वीर साफ दिखती है और कहीं-ना-कहीं इसी केमिस्ट्री का लाभ बीकानेर को लगातार मिल रहा है.

वैसे, बीकानेर से वंदे भारत स्वीकृत होना बहुत बड़ी उपलब्धि है. यह ट्रेन बीकानेर से सुबह 5.45 बजे चलेगी. दिल्ली केंट प्रातः 11.50 बजे पहुंचेगी. सायं 4.45 बजे वापस रवाना होगी और रात 11 बजे बीकानेर जंक्शन पहुंच जाएगी. मतलब एक दिन में दिल्ली जाकर कोई भी अपना काम कर वापस लौट सकेगा. कानून मंत्री मेघवाल इसके लिए लम्बे समय से प्रयासरत थे.

इसी दिन दूसरी बड़ी सौगात मिली बीकानेर ईस्ट से लालगढ़ के मध्य 11.08 किलोमीटर की रेलवे दोहरीकरण योजना की स्वीकृति. इसके लिए 278.63 करोड़ रुपये की मंजूर भी हो गए. इसमें 195.17 करोड़ का सिविल कार्य, 53.83 करोड़ का सिगनल और टेलीकम्यूनिकेशन कार्य और 29.63 करोड़ का इलेक्ट्रिकल कार्य सम्मिलित है. इससे बीकानेर के लिए नासूर बन चुके रेलवे फाटकों की समस्या का 90 प्रतिशत तक समाधान भी हो सकेगा.

वैसे, रेल मंत्री वैष्णव और कानून मंत्री मेघवाल की इस केमिस्ट्री ने बीकानेर को पहले भी कई सौगातें दी हैं. इनमें बीकानेर रेलवे स्टेशन का लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से होने वाला पुनरोद्धार और चूरू-रतनगढ़ रेलखण्ड दोहरीकरण कार्य प्रमुख है. इनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 जुलाई 2023 को नौरंगदेसर में किया.

इस केमिस्ट्री से बीकानेर को इस साल मिली सौगातों की लम्बी फेहरिस्त है-
- अगस्तः जोधपुर-भटिंडा एक्सप्रेस का धीरेरा, सुरपुरा और पलाना तथा बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस का देशनोक में ठहराव.
- जुलाईः खाजूवाला से जैसलमेर तक 260 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी, लागत 6.5 करोड़.
- जूनः रणकपुर एक्सप्रेस का हनुमानगढ़, बीकानेर-दादर वेस्र्टन सुपरफास्ट एक्सप्रेस का श्रीगंगानगर, बीकानेर-पुरी स्पेशन ट्रेन का श्रीगंगानगर तक विस्तार.
- जूनः लागलगढ़ वर्कशाॅप कोचिंग रखरखाव सुविधाओं के विकास के लिए 82.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति
- जूनः बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस, सिकंदराबाद-हिसार एक्सप्रेस, जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस का देशनोक ठहराव
- मईः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत देशनोक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित कार्य का लोकार्पण. बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस की शुरूआत.
- जनवरीः प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बीकानेर से प्रयागराज तक विशेष ट्रेन संचालन की अनुमति.
कुल मिलाकर वही मंत्री मेघवाल पिछले 11 सालों से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है.


रेल मंत्री और बीकानेर सांसद की केमिस्ट्री से अब बीकानेर के रेलवे फाटकों की समस्या के स्थाई समाधान की राह दिखने लगी है. रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है. वहीं अपने पिछले दौरे में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर मेघवाल ने स्टेशन की आधाारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य भी प्राथमिकता से करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

