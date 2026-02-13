Khejri Big Breaking: खेजड़ी बचाओ आंदोलन की सफलता, सरकार ने पूरे राजस्थान में कटाई पर लगाई रोक, लिखित आदेश जारी

Rajasthan Khejri Ban: बीकानेर में पिछले 11 दिनों से बिश्नोई धर्मशाला के बाहर 'खेजड़ी बचाओ - कानून बनाओ' महापड़ाव चल रहा था. पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई समाज के संत-महात्मा खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे थे. खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष माना जाता है, जो रेगिस्तान में जीवनदायिनी है. आंदोलनकारियों ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और खेजड़ी को पूर्ण संरक्षित घोषित करने की पुरजोर मांग की. हजारों लोग धरना स्थल पर डटे रहे, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा.\

सरकार का प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल पर पहुंचा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यावरण मुद्दों पर पहले से संवेदनशील दिखे हैं. उन्होंने विधानसभा अभिभाषण में सख्त कानून लाने का वादा किया था. आंदोलन के दौरान संत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की. आज एक बार फिर सरकार की ओर से मंत्री केके बिश्नोई, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, जसवंत बिश्नोई, पब्बाराम बिश्नोई सहित प्रतिनिधिमंडल बीकानेर धरना स्थल पहुंचा. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ लंबी वार्ता हुई.

लिखित आदेश जारी, पूरे प्रदेश में प्रतिबंध

वार्ता के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया. राजस्व विभाग के सचिव ने लिखित रूप में आदेश जारी किया है कि पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर सख्त रोक लगाई गई है. सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी खेजड़ी नहीं कटेगी. पहले जोधपुर और बीकानेर संभाग में सीमित रोक की बात हुई थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया. बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि सरकार संतों से किए वादे पर कायम है. इसी विधानसभा सत्र में वृक्ष संरक्षण बिल लाया जाएगा.

आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया और जीत

संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने इसे पर्यावरण प्रेमियों की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है. यह बिश्नोई समाज की आस्था और बलिदान की जीत है. आंदोलन से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएगा. आने वाले दिनों में बिल पास होने पर खेजड़ी को कानूनी सुरक्षा मिलेगी.

