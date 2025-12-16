बीकानेर को CM भजनलाल ने दी 571.91 करोड़ की सौगात, 69 विकास कार्यों का किया शिलान्यास

Rajasthan Government Project: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लूणकरणसर के दौरे पर रहे, जहां भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय के हेलीपैड पर प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री सुमित गोदारा, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने उनका स्वागत और अगवानी की.

मुख्यमंत्री ने यहां ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया और आमजन से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं. इसके बाद वे जिले के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में शामिल हुए, जिसे बीकानेर जिले के लिए एक बड़े विकास ऐलान के रूप में देखा जा रहा है.

यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद बीकानेर की पहली बड़ी सभा रही. इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 571.91 करोड़ रुपये की लागत से 69 विकास कार्यों का शिलान्यास किया. वहीं 109.93 करोड़ रुपये की लागत से 21 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया.

कार्यक्रम में विधायक सिद्धि कुमारी, ताराचंद सारस्वत, जेठानंद व्यास, विश्वकर्मा बोर्ड के चेयरमैन रामगोपाल सुथार, जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, सुमन छाजेड़ सहित कई जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने वर्चुअल संदेश के जरिए सभा को संबोधित किया.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वे जनता के बीच जाकर सरकार के कामों का हिसाब देने आए हैं. दो साल पहले जिस संकल्प पत्र के साथ जनता से वादे किए थे, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा और हर साल जनता को लेखा-जोखा दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस देश का असली मालिक किसान, मजदूर और युवा है और मालिक को हिसाब देना सरकार का कर्तव्य है. मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय पेपर लीक की वजह से युवा परेशान रहा, लेकिन उनकी सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, उन्होंने युवाओं से पढ़ाई पर ध्यान देने और आत्मनिर्भर बनते हुए स्वरोजगार अपनाने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार व्यक्ति नहीं नीति देखकर काम करती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी चाहे कोई भी हो, जेल जरूर जाएगा.

