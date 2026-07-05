/रेगिस्तान में हरियाली का महाकुंभ! 11 हजार खेजड़ी के पौधों ने रचा इतिहास, 363 महिलाओं की गूंज से गूंजा सुजानदेसर

Bikaner News: बीकानेर के सुजानदेसर में शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण का एक अनोखा और प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला. खेजड़ली उत्सव के अवसर पर एक साथ 11 हजार खेजड़ी के पौधे लगाए गए. इस अभियान में हजारों लोगों ने भाग लिया और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया. कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि 363 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नगाड़ों की मंगलध्वनि के बीच पौधारोपण कर प्रकृति को नमन किया. पूरा आयोजन पर्यावरण संरक्षण, लोक संस्कृति और जनभागीदारी का शानदार उदाहरण बन गया.

11 हजार पौधों के साथ लिया हरियाली का संकल्प

सुजानदेसर की धरती पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में एक साथ 11 हजार खेजड़ी के पौधों का रोपण किया गया. यह केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प भी था. बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. पूरे क्षेत्र में हरियाली और प्रकृति के प्रति लोगों का उत्साह साफ दिखाई दिया.

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363 महिलाओं की नगाड़ों के साथ अनूठी पहल

कार्यक्रम का सबसे आकर्षक दृश्य तब देखने को मिला, जब 363 महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा पहनकर नगाड़ों की मंगलध्वनि के बीच पौधारोपण किया. इस अनोखी पहल ने आयोजन को और भी यादगार बना दिया. महिलाओं की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही संभव है.

22 ब्लॉकों में चला सामूहिक पौधारोपण अभियान

इस अभियान को 22 अलग-अलग ब्लॉकों में बांटा गया था, जहां सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं ने मिलकर पौधे लगाए. हर वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और खेजड़ी के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया. पूरे आयोजन में सामूहिक भागीदारी ने इसे जनआंदोलन का रूप दे दिया.

कई पद्मश्री सम्मानित हस्तियां भी रहीं मौजूद

कार्यक्रम में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और पद्मश्री हिम्मतराम भांभू सहित कई पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे. इनके अलावा संत समाज, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और हजारों नागरिकों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया. सभी ने खेजड़ी जैसे उपयोगी और जीवनदायी पेड़ के संरक्षण पर जोर दिया.

पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की पहल

बीकानेर वैचारिक जागरण मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं था. इसके माध्यम से लोगों को खेजड़ी के पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व से जोड़ना और पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी का उत्सव बनाना था. आयोजन में शामिल लोगों ने पौधों की देखभाल का भी संकल्प लिया, ताकि आने वाले वर्षों में यह हरियाली पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन सके.