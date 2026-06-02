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नगर निगम की अनोखी पहल से होगा बदलाव, कचरे से बनेगी सोना जैसी खाद!

Rajasthan News: बीकानेर नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए घर-घर कम्पोस्ट बिन योजना शुरू की है. पहले चरण में 200 बिन लगेंगे. जैविक कचरे से 30 दिन में खाद बनेगी, जिससे शहर साफ होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jun 02, 2026, 09:54 PM|Updated: Jun 02, 2026, 09:54 PM
नगर निगम की अनोखी पहल से होगा बदलाव, कचरे से बनेगी सोना जैसी खाद!
Image Credit: Bikaner Nagar Nigam

Bikaner News: बीकानेर में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने और कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने एक नई और अनोखी पहल शुरू की है. इस योजना के तहत अब शहर में घर-घर जैविक खाद तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि कचरे को सीधे उपयोगी संसाधन में बदला जा सके.

इस अभियान के पहले चरण में नगर निगम की ओर से 200 होम कम्पोस्ट बिन लगाए जाएंगे. इन बिनों में घरों से निकलने वाला फल और सब्जियों का छिलका, बचा हुआ खाना और अन्य जैविक कचरा डाला जाएगा. खास बात यह है कि इसी कचरे से लगभग 30 दिनों के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार हो जाएगी, जिसे घर के बगीचे और पौधों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा. इन कम्पोस्ट बिनों की क्षमता 25 लीटर रखी गई है. शुरुआत में इस योजना को नगर निगम के अधिकारियों के आवासों से लागू किया जाएगा, ताकि इसे सही तरीके से परखा जा सके और एक सफल मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके. इसके बाद इसे धीरे-धीरे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

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नगर निगम का मानना है कि अगर लोग अपने घरों में ही जैविक कचरे का निस्तारण करने लगें तो शहर में कचरे का दबाव काफी कम हो जाएगा. इससे डंपिंग यार्ड पर भी भार घटेगा और शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. यह कदम स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. यह पहल केवल कचरे के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. “कचरे से खाद” की इस सोच के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि कचरा वास्तव में बेकार नहीं होता, बल्कि सही तरीके से उपयोग करने पर यह एक उपयोगी संसाधन बन सकता है.

एक ओर जहां शहरों में बढ़ते कचरे की समस्या चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में बीकानेर नगर निगम की यह पहल लोगों की सोच बदलने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में यह मॉडल पूरे शहर में लागू किया जा सकता है. इससे न सिर्फ बीकानेर अधिक स्वच्छ बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवनशैली को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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