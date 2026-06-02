/नगर निगम की अनोखी पहल से होगा बदलाव, कचरे से बनेगी सोना जैसी खाद!

Bikaner News: बीकानेर में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने और कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने एक नई और अनोखी पहल शुरू की है. इस योजना के तहत अब शहर में घर-घर जैविक खाद तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि कचरे को सीधे उपयोगी संसाधन में बदला जा सके.

इस अभियान के पहले चरण में नगर निगम की ओर से 200 होम कम्पोस्ट बिन लगाए जाएंगे. इन बिनों में घरों से निकलने वाला फल और सब्जियों का छिलका, बचा हुआ खाना और अन्य जैविक कचरा डाला जाएगा. खास बात यह है कि इसी कचरे से लगभग 30 दिनों के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार हो जाएगी, जिसे घर के बगीचे और पौधों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा. इन कम्पोस्ट बिनों की क्षमता 25 लीटर रखी गई है. शुरुआत में इस योजना को नगर निगम के अधिकारियों के आवासों से लागू किया जाएगा, ताकि इसे सही तरीके से परखा जा सके और एक सफल मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके. इसके बाद इसे धीरे-धीरे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

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नगर निगम का मानना है कि अगर लोग अपने घरों में ही जैविक कचरे का निस्तारण करने लगें तो शहर में कचरे का दबाव काफी कम हो जाएगा. इससे डंपिंग यार्ड पर भी भार घटेगा और शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. यह कदम स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. यह पहल केवल कचरे के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. “कचरे से खाद” की इस सोच के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि कचरा वास्तव में बेकार नहीं होता, बल्कि सही तरीके से उपयोग करने पर यह एक उपयोगी संसाधन बन सकता है.

एक ओर जहां शहरों में बढ़ते कचरे की समस्या चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में बीकानेर नगर निगम की यह पहल लोगों की सोच बदलने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में यह मॉडल पूरे शहर में लागू किया जा सकता है. इससे न सिर्फ बीकानेर अधिक स्वच्छ बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवनशैली को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा.