/निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत! 30 पदाधिकारियों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

Bikaner News: बीकानेर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर ही नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. टिकट वितरण से ठीक पहले गंगाशहर कांग्रेस मंडल में संगठनात्मक विरोध तेज हो गया है. मंडल अध्यक्ष निर्मल विश्नोई समेत करीब 30 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की है. पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र भेजकर अपनी नाराजगी बताई है. मामला प्रत्याशियों के चयन और टिकट वितरण की प्रक्रिया से जुड़ा है.

टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस में बवाल

गंगाशहर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष निर्मल विश्नोई के साथ मंडल के कई पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश वाला पत्र सौंपा. पत्र में प्रत्याशियों के चयन से लेकर संगठन के स्तर पर चल रही प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं. चुनाव से ठीक पहले इतने पदाधिकारियों की नाराजगी ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है.

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‘जिताऊ और टिकाऊ’ रिपोर्ट लीक होने का आरोप

मंडल पदाधिकारियों का कहना है कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर संगठन की ओर से ‘जिताऊ और टिकाऊ’ रिपोर्ट तैयार की गई थी. यह रिपोर्ट गोपनीय रखी गई थी और जिला अध्यक्ष को सौंपी गई थी. आरोप है कि बाद में यह रिपोर्ट संबंधित उम्मीदवारों तक पहुंच गई. पदाधिकारियों का दावा है कि रिपोर्ट लीक होने के बाद कई उम्मीदवार उनसे नाराज हो गए.

टिकट प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

सामूहिक इस्तीफे की पेशकश वाले पत्र में टिकट वितरण को लेकर भी नाराजगी जताई गई है. मंडल पदाधिकारियों का दावा है कि कुछ ऐसे लोगों को टिकट देने की तैयारी हो रही है, जिन्हें संगठन की जमीनी स्थिति और स्थानीय चुनावी समीकरण के हिसाब से मजबूत नहीं माना जा रहा. उनका कहना है कि इससे पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है.

30 पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी

मंडल अध्यक्ष निर्मल विश्नोई सहित करीब 30 पदाधिकारियों की ओर से इस्तीफे की पेशकश को चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. विश्नोई का कहना है कि मौजूदा हालात में बीकानेर में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है. ऐसे समय में संगठन के भीतर ही इस तरह की नाराजगी सामने आना पार्टी के लिए चिंता का विषय है.

अब प्रदेश नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती

निकाय चुनाव से पहले गंगाशहर में उठे विरोध के बाद अब सभी की नजर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश नेतृत्व नाराज पदाधिकारियों से बातचीत कर मामले को शांत करेगा? या फिर इस्तीफे की यह पेशकश आगे बढ़ेगी? टिकट वितरण से पहले सामने आई यह नाराजगी कांग्रेस के चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकती है.

टिकट जारी होने के बाद बढ़ सकती है हलचल

फिलहाल गंगाशहर कांग्रेस मंडल में सामूहिक इस्तीफे की पेशकश के बाद पार्टी के अंदर हलचल तेज है. टिकट वितरण का फैसला होने के बाद स्थिति और साफ होगी. अगर नाराज पदाधिकारियों और दावेदारों को समय रहते नहीं मनाया गया तो चुनाव के दौरान इसका असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस के सामने अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ रखने की चुनौती खड़ी हो गई है.