Rajasthan News: बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा: कंटेनर ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मारी, 8 की मौत, 50-60 घायल. कासगंज से गोगामेड़ी जा रहे थे श्रद्धालु. NH-34 पर हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
Rajasthan News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दुखद हादसे में, एक कंटेनर ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा और दो महिलाएं शामिल हैं. यह हादसा थाना अरनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर घटाल गांव के पास हुआ.
श्रद्धालु कासगंज से राजस्थान के गोगामेड़ी में जाहरबीर (गोगाजी) मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे. इस दुर्घटना में लगभग 50-60 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रविवार देर रात एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें खुर्जा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर अरनिया के निकट घटाल गांव के पास एक कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 45 लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के घटाल गांव के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण ट्रॉली में सवार सभी श्रद्धालु इधर-उधर गिर पड़े. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस वाहनों, एंबुलेंस तथा राहगीरों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कैलाश अस्पताल में 29, मुनी सीएचसी में 18, और जटिया अस्पताल में 10 लोगों को भर्ती किया गया. कैलाश अस्पताल में चिकित्सकों ने दो बच्चों सहित छह लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुनी सीएचसी में दो अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हुई. शेष घायलों का उपचार तत्काल शुरू कर दिया गया.
बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के घटाल गांव के पास हुए दर्दनाक हादसे में मृतकों में चांदनी (12), रामबेटी (62), ईपू बाबू (50), धनीराम (40), मौश्री, शिवांश (6) और अन्य शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह, एसपी अपराध शंकर प्रसाद, एडीएम प्रमोद कुमार पांडेय, एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय, सीओ पूर्णिमा सिंह सहित चार थानों का पुलिस बल तुरंत पहुंचा. एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफायदपुर गांव के लगभग 60 श्रद्धालु रविवार शाम छह बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेडी मंदिर में जात लगाने के लिए रवाना हुए थे. घटाल गांव के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे यह दुखद हादसा हुआ.
बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर अलीगढ़ बॉर्डर के पास देर रात करीब 2:15 बजे एक दुखद हादसा हुआ. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कासगंज जिले से लगभग 60-61 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के गोगामेडी मंदिर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे एक कंटेनर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, और 45 लोग घायल हुए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इनमें से तीन लोगों की हालत गंभीर है, और वे वेंटिलेटर पर हैं, जबकि बाकी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने ट्रैक्टर को मौके से हटा लिया है, और हादसे का कारण बना ट्रक पुलिस हिरासत में है.
मृतकों की जानकारी
01.ईयू बाबू (उम्र-40 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज (ट्रेक्टर चालक)
02.रामबेटी पत्नी सोरन सिंह(उम्र-65 वर्ष,महिला) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
03. चांदनी पुत्री कालीचरण(उम्र-12 वर्ष,महिला) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
04.घनीराम (उम्र-40 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज
05. मोक्षी(उम्र-40 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज
06.शिवांश पुत्र अजय (उम्र-06 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज
07.योगेश पुत्र रामप्रकाश(उम्र-50 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
08. विनोद पुत्र स सोरन सिंह(उम्र-45 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
घायलों का नाम पता
01. रघुवीर पुत्र ईश्वरी प्रसाद(उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
02. हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप(उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
03. प्रिंस पुत्र विनोद(उम्र-08 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
04. मूलचन्द पुत्र श्री राम सहाय (उम्र-17 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
05. दिव्या पुत्री राजीव(उम्र-14 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
06. शकुंतला पत्नी अजीत( उम्र-65 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
07. पातीराम पुत्र गोपी (उम्र-75 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
08. मुस्कान पुत्री राजू(उम्र-06 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
09. रजनीश पुत्र राम सिंह (उम्र-25 वर्ष) निवासी हथनापुर जनपद फर्रुखाबाद
10. जितेन्द्र पुत्र पूरन सिंह (उम्र-18 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
11. पूरन सिंह पुत्र दामोदर (उम्र-40 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
12. कमल पुत्र राजू (उम्र-06 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
13. रेशम देवी पत्नी रघुवीर सिंह (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
14. आकाश पुत्र विजय (उम्र-23 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
15. शिवचरण पुत्र विजय सिंह (उम्र-21 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
16. रामचरण पुत्र विद्याराम (उम्र-30 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
17. आन्या पुत्री प्रमोद (उम्र-10 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
18. संध्या पुत्री सुरेन्द्र(उम्र-20 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज
19. कन्छा पत्नी रामसहाय(उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
20. रमेश चन्द्र पुत्र भोजराम (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
21. अजय मोर्या पुत्र जिशुकरान(उम्र-18 वर्ष) निवासी बदायूं
22. भूदेवी पत्नी जंगाली (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
23. लेखराज पुत्र नेमसिंह (उम्र-40 वर्ष) निवासी भैंसौरा
24. सुरेन्द्र पुत्र तेजपाल (उम्र-34 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज
25. प्रमोद पुत्र खेमकरण (उम्र-32 वर्ष) निवासी आनन्द पुर थाना सोरों जनपद कासगंज
26.मौसम पुत्र दिनेश (उम्र-10 वर्ष) निवासी आनन्द पुर थाना सोरों जनपद कासगंज
27. खुशबू पत्नी भोले शंकर (उम्र-20 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
28. गनेश पुत्र वीरफल(उम्र-28 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
29. जशोदा पत्नी योगेश (उम्र-40 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
30. खेमकरण पुत्र वीरफल (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
31. लक्ष्मी पत्नी लेखराज (उम्र-30 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
32. भानू पुत्र रवि (उम्र-12 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
33. सचिन पुत्र कालीचरन (उम्र-10 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
34. विजय पुत्र कालीचरण (उम्र-07 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
35. क्षय सिंह पुत्र तुलसीदास (उम्र-32 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
36. नीरज पत्नी कालीचरण (उम्र-35 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
37. अर्चना पुत्री कालीचरण (उम्र-08 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
38. बाबूराम पुत्र सोनपाल (उम्र-66 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
39. उमाशंकर पुत्र सोनपाल (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
40. पार्वती पत्नी लेखराज (उम्र-40 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
41. रूबी पत्नी अजय (उम्र-27 वर्ष) निवासी मौ0 जवाहरपुर बदायूं
42. संदीप पुत्र विजय (उम्र-07 वर्ष) निवासी आवासविकास कॉलोनी जनपद कासगंज
43. खेमकरन पुत्र मिहोलाल (उम्र-65 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज
