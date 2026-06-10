/नकली बीज और रिश्वत कांड में बड़ा धमाका! ACB की रेड से हड़कंप, करोड़ों की बरामदगी

Bikaner News: राजस्थान में कथित नकली बीज और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई लगातार बड़े खुलासों की ओर बढ़ रही है. बीज निगम के निदेशक रहे जुगलकिशोर बिश्नोई समेत छह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है. मामले में करोड़ों रुपये की बरामदगी, प्रभावशाली लोगों की चर्चा और एफआईआर में सामने आए कुछ अहम तथ्यों ने इस केस को और अधिक चर्चित बना दिया है.

एसीबी ने अब तक बीज निगम के निदेशक रहे जुगलकिशोर बिश्नोई सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एसीबी को पांच दिन का रिमांड मिला है. फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

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कार्रवाई की शुरुआत लूणकरणसर क्षेत्र में हुई, जहां एसीबी ने जुगलकिशोर बिश्नोई के रिश्तेदार स्वतंत्र बिश्नोई को 85 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा था. इसके बाद जुगलकिशोर बिश्नोई के ठिकानों पर की गई कार्रवाई में भी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई. अब तक की कार्रवाई में करीब ढाई करोड़ रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं.

इस मामले की जांच के दौरान सामने आई एफआईआर में एक विधायक के निजी सहायक यानी पीए और कथित लेनदेन का भी उल्लेख होने की चर्चा है. इसी बिंदु को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और एसीबी इन तथ्यों की भी बारीकी से जांच कर रही है. सूत्रों के अनुसार एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे तथा बरामद राशि और कथित लेनदेन का संबंध किन व्यक्तियों या संस्थाओं से है. जांच एजेंसी आरोपियों के ठिकानों, बैंकिंग लेनदेन और अन्य दस्तावेजों की भी पड़ताल कर रही है. वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से जुगल किशोर को उनके निदेशक पद से भी हटा दिया गया है.

जुगल किशोर के निदेशक बनने से लेकर अभी हटने तक के इस पूरे खेल में कई ऐसे सवाल हैं, जिनके खुलासे वक्त और जांच के साथ होने की उम्मीद की जा रही है. FIR में लिखे कई बिंदुओं के बाद एक सवाल यह भी है कि क्या कुछ नेताओं के भी संपर्क में था जुगल किशोर?

फिलहाल एसीबी की जांच जारी है और रिमांड के दौरान कई अहम खुलासों की संभावना जताई जा रही है. करोड़ों रुपये की बरामदगी और प्रभावशाली लोगों की चर्चाओं के बीच अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या इस मामले में कोई नए बड़े नाम भी सामने आते हैं. हालांकि अंतिम तस्वीर एसीबी की जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी.