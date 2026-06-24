/पीबीएम अस्पताल मौत मामला: 4 दिन बाद टूटा गतिरोध, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

Bikaner News: पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत को लेकर पिछले चार दिनों से चल रहा विवाद मंगलवार को समाप्त हो गया. बीकानेर में प्रशासन और मृतका के परिजनों के बीच हुई वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने धरना खत्म करने और शव उठाने पर सहमति दे दी. पिछले चार दिनों से परिजन मॉर्चरी के बाहर धरना देकर न्याय, आर्थिक सहायता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

चार दिन से जारी था विरोध प्रदर्शन

प्रसूता शारदा की मौत के बाद परिजनों में भारी नाराजगी थी. मामले को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग परिजनों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए थे. कांग्रेस नेताओं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी धरने में शामिल होकर परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई. इस दौरान अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए.

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प्रशासन और परिजनों के बीच हुई वार्ता

मंगलवार को मामले के समाधान के लिए प्रशासन और परिजनों के बीच लंबी बातचीत हुई. वार्ता में एडीएम प्रशासन उम्मेद सिंह रतनू, एसडीएम राजेश नायक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. कई दौर की चर्चा के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और गतिरोध खत्म करने का रास्ता निकला.

इन मांगों पर बनी सहमति

वार्ता के दौरान मृतका के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर रोजगार देने का आश्वासन दिया गया. इसके साथ ही इलाज से जुड़े मामले में परिजनों को संबंधित चिकित्सक के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया, जिसके आधार पर निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा प्रशासन ने दिलाया. अधिकारियों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच का आश्वासन भी दिया.

एडीएम ने दी समझौते की जानकारी

एडीएम प्रशासन उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि मामले को लेकर पहले जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी चर्चा हुई थी. उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी के निर्देशानुसार प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की गई, जिसके बाद परिवारजन सहमत हो गए और विवाद का समाधान निकल आया.

यूथ कांग्रेस ने संघर्ष को बताया जीत

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना ने कहा कि पिछले चार दिनों से संगठन ने परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहकर संघर्ष किया. उन्होंने कहा कि इस प्रयास के चलते मृतका के परिवार को न्याय मिला है. कूकना ने इसे सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की जीत बताया, जिन्होंने पूरे मामले में न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाई. इसके साथ ही चार दिनों से जारी धरना समाप्त हो गया और लंबे समय से बना गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया.