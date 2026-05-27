/बीकानेर में अमित शाह का बड़ा एक्शन मोड! सीमा सुरक्षा को लेकर हाईलेवल बैठक, 360° सुरक्षा ग्रिड का ऐलान

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Rajasthan News: बीकानेर में अमित शाह ने भारत-पाक सीमा सुरक्षा समीक्षा बैठक ली. 360° सुरक्षा ग्रिड, अवैध निर्माण 0-15 किमी हटाने, BSF-राज्य समन्वय, तस्करी-घुसपैठ पर सख्ती, साइबर 1930 उपयोग, VVP-II व विकास पर जोर दिया.
Bikaner News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान के बीकानेर में भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े सुरक्षा हालात की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, समन्वय बढ़ाने और नई चुनौतियों से निपटने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर व फलोदी जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे. गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसी दिशा में सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा.
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जाएगा, जिसमें स्थानीय नागरिक, राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी. सीमा प्रबंधन को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया.
अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी निर्माणों को तत्काल हटाया जाए और इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए.
गृह मंत्री ने बीएसएफ, सीबीडीटी, एनसीबी और राज्य पुलिस सहित सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा पार अपराध, अवैध फंडिंग और अतिक्रमण जैसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए.
बैठक में जिला प्रशासन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया. अमित शाह ने निर्देश दिए कि बैंकिंग सिस्टम में म्यूल अकाउंट, फर्जी कंपनियों और संदिग्ध लेनदेन की सख्त निगरानी की जाए. साथ ही बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के फंडिंग स्रोतों की जांच और सत्यापन सुनिश्चित किया जाए.
इसके अलावा साइबर अपराध से निपटने के लिए 1930 हेल्पलाइन के प्रभावी उपयोग और तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू करने पर जोर दिया गया. साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और शत-प्रतिशत सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए.
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