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'पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी' बीकानेर के सांचू पोस्ट पर अमित शाह ने याद दिलाया इतिहास

Rajasthan News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के सांचू पोस्ट पहुंचे और BSF जवानों के साथ सम्मेलन में शामिल हुए. सीएम भजनलाल ने भी जवानों का उत्साह बढ़ाया. महिला बैरकों का ई-लोकार्पण हुआ और सांचू पोस्ट की ऐतिहासिक वीरगाथा भी याद की गई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 26, 2026, 05:13 PM|Updated: May 26, 2026, 05:13 PM
'पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी' बीकानेर के सांचू पोस्ट पर अमित शाह ने याद दिलाया इतिहास
Image Credit: Amit Shah Bikaner Visit

Amit Shah Bikaner Visit: बीकानेर से एक बड़ा और अहम कार्यक्रम सामने आया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर पहुंचे. यह दौरा अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सांचू पोस्ट पर पहुंचने के बाद अमित शाह ने सबसे पहले बीएसएफ के जवानों के साथ आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया और उनकी हौसला अफजाई की.

इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे. उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और देश की सुरक्षा में उनके योगदान की जमकर सराहना की. मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ बैठकर जलपान किया और उनसे सीधे बातचीत भी की. इस दौरान माहौल काफी सहज और आत्मीय नजर आया.

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कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई-लोकार्पण भी किया. इस कदम को महिला जवानों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले उन्होंने सांचू माता मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-शांति की कामना भी की.

इसके बाद अमित शाह ने बीएसएफ की प्रहरी शस्त्र गैलरी का भी निरीक्षण किया, जहां सीमा सुरक्षा बल के इतिहास और पराक्रम से जुड़ी कई अहम जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं. इस मौके पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल सहित बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

सांचू पोस्ट का नाम आते ही भारत-पाक सीमा पर हुई 1965 और 1971 की जंगों की कई कहानियां याद आ जाती हैं. यह वही इलाका है जहां भारतीय जवानों ने दुश्मन को कड़ी टक्कर दी थी. 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने शुरुआत में सांचू पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने मिलकर इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया था.

1971 का युद्ध भी इसी पोस्ट के लिए बेहद अहम रहा. उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. बाद में भारतीय जवानों ने रनिहाल, बीजनोठ और रुकनपुर जैसी पोस्टों पर भी नियंत्रण हासिल किया था. हालांकि शिमला समझौते के बाद कुछ इलाकों का नियंत्रण वापस पाकिस्तान को देना पड़ा.

ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ के अनुसार, उस समय हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे. दुश्मन की संख्या ज्यादा थी और मोर्टार व एलएमजी से लगातार फायरिंग हो रही थी. इसके बावजूद भारतीय जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

सांचू पोस्ट आज भी सामरिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि यह तारबंदी से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अमित शाह का यह दौरा न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए था, बल्कि जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है.

खेजड़ी वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और बिश्नोई समाज की प्रकृति रक्षा की पुरानी परंपरा को नमन किया गया. इस मौके पर मां अमृता देवी बिश्नोई और 363 शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे, जहां खेजड़ी संरक्षण को लेकर विशेष चर्चा हुई और पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया गया. अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवराज बिश्नोई ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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