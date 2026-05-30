/मोदी सरकार के 12 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर उतरे अर्जुनराम मेघवाल, राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला

Bikaner News: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने सांसद सेवा केंद्र में आम लोगों से मुलाकात की और जनसुनवाई कर उनकी समस्याएं सुनीं. बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें लेकर पहुंचे, जिन पर मंत्री ने संबंधित विभागों को जल्द समाधान के निर्देश देने की बात कही. जनसुनवाई के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और केंद्र सरकार की नीतियों व विकास कार्यों पर विस्तार से अपनी बात रखी.

मीडिया से बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति की है और भारत की इकोनॉमी ग्रोथ मजबूत हुई है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि और साख भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि आज जनता ऐसे नेतृत्व को पसंद करती है जो ईमानदार हो, विकास के लिए काम करे और देश को आगे ले जाए, इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

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राहुल गांधी के हालिया दौरों और ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 10 वर्षों से राहुल गांधी केवल इवेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसका कोई राजनीतिक लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. मेघवाल ने कहा कि जनता अब काम देखती है और उसी आधार पर अपना फैसला देती है, यही वजह है कि कांग्रेस को चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है.

इसके अलावा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बयानों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. मेघवाल ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अपनी भाषा और बयानबाजी में संयम रखना चाहिए. लोकतंत्र में मर्यादित भाषा का बहुत महत्व है और असंसदीय या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता.

उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि यह दौरा सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टि से बेहद अहम रहा. उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिन पर तेजी से काम किया जाएगा. साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत बॉर्डर के गांवों में सीधे विकास कार्यों के लिए फंड पहुंचाया जाएगा, जिससे वहां बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों का पलायन भी रुकेगा.