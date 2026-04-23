/यूं ही नहीं होता बीकानेर की भुजिया का स्वाद लाजवाब, क्या था राजस्थान के फन्ना बाबू का सीक्रेट फॉर्मूला

Rajasthan News: बीकानेर की भुजिया सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और उद्यमिता की कहानी है. आज जब शिवरत्न अग्रवाल हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी बनाई यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.
Bikaner News: बीकानेर की भुजिया का इतिहास करीब 140 साल पुराना माना जाता है. कहा जाता है कि इसकी शुरुआत बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के समय हुई थी. उस दौर में रसोइयों ने मूंग दाल की जगह ‘माठ’ (मोट/मॉथ दाल) और खास मसालों के साथ एक कुरकुरा स्नैक तैयार किया, जो जल्द ही राजघराने से आम लोगों तक पहुंच गया.
स्वाद में अलग क्यों है भुजिया?
बीकानेर की भुजिया का स्वाद बाकी जगहों से अलग होने की बड़ी वजह है यहां का पानी और जलवायु. रेगिस्तानी इलाके में मिलने वाली माठ दाल और खास मसालों का कॉम्बिनेशन इसे यूनिक बनाता है. यही कारण है कि बीकानेर भुजिया को GI टैग (Geographical Indication) भी मिल चुका है.
छोटे कारीगरों से शुरू हुआ बड़ा उद्योग
शुरुआत में भुजिया घरों और छोटी दुकानों में बनती थी. धीरे-धीरे यह बीकानेर की पहचान बन गई. स्थानीय कारीगरों ने इसे अपने हुनर से निखारा और बाजार में इसकी डिमांड बढ़ती गई. समय के साथ इस पारंपरिक स्नैक को पैकेजिंग, क्वालिटी और मार्केटिंग के जरिए नई पहचान मिली. शिवरत्न अग्रवाल जैसे उद्यमियों ने इस लोकल स्वाद को बड़े स्तर पर पहुंचाया और Bikaji जैसे ब्रांड को खड़ा किया.
इन सबने भुजिया को सिर्फ स्नैक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना दिया. दुनिया तक पहुंचा बीकानेर का स्वाद. आज बिकाजी समेत कई ब्रांड्स के जरिए बीकानेर की भुजिया अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक पहुंच चुकी है. यह सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि भारतीय स्वाद और परंपरा का प्रतीक बन चुकी है.
आज बिकाजी समेत कई ब्रांड्स के जरिए बीकानेर की भुजिया अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक पहुंच चुकी है. यह सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि भारतीय स्वाद और परंपरा का प्रतीक बन चुकी है.
शिवरत्न अग्रवाल की विरासत
“फन्ना बाबू” के नाम से मशहूर शिवरत्न अग्रवाल ने भुजिया को एक लोकल पहचान से इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके विजन और मेहनत ने बीकानेर को ग्लोबल फूड मैप पर खास जगह दिलाई.
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