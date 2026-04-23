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यूं ही नहीं होता बीकानेर की भुजिया का स्वाद लाजवाब, क्या था राजस्थान के फन्ना बाबू का सीक्रेट फॉर्मूला

Rajasthan News: बीकानेर की भुजिया सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और उद्यमिता की कहानी है. आज जब शिवरत्न अग्रवाल हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी बनाई यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

Edited byArti PatelReported byRounak vyas
Published: Apr 23, 2026, 03:18 PM|Updated: Apr 23, 2026, 03:18 PM
यूं ही नहीं होता बीकानेर की भुजिया का स्वाद लाजवाब, क्या था राजस्थान के फन्ना बाबू का सीक्रेट फॉर्मूला
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Bikaner News: बीकानेर की भुजिया का इतिहास करीब 140 साल पुराना माना जाता है. कहा जाता है कि इसकी शुरुआत बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के समय हुई थी. उस दौर में रसोइयों ने मूंग दाल की जगह ‘माठ’ (मोट/मॉथ दाल) और खास मसालों के साथ एक कुरकुरा स्नैक तैयार किया, जो जल्द ही राजघराने से आम लोगों तक पहुंच गया.

स्वाद में अलग क्यों है भुजिया?
बीकानेर की भुजिया का स्वाद बाकी जगहों से अलग होने की बड़ी वजह है यहां का पानी और जलवायु. रेगिस्तानी इलाके में मिलने वाली माठ दाल और खास मसालों का कॉम्बिनेशन इसे यूनिक बनाता है. यही कारण है कि बीकानेर भुजिया को GI टैग (Geographical Indication) भी मिल चुका है.

छोटे कारीगरों से शुरू हुआ बड़ा उद्योग
शुरुआत में भुजिया घरों और छोटी दुकानों में बनती थी. धीरे-धीरे यह बीकानेर की पहचान बन गई. स्थानीय कारीगरों ने इसे अपने हुनर से निखारा और बाजार में इसकी डिमांड बढ़ती गई. समय के साथ इस पारंपरिक स्नैक को पैकेजिंग, क्वालिटी और मार्केटिंग के जरिए नई पहचान मिली. शिवरत्न अग्रवाल जैसे उद्यमियों ने इस लोकल स्वाद को बड़े स्तर पर पहुंचाया और Bikaji जैसे ब्रांड को खड़ा किया.

  • आधुनिक मशीनों से उत्पादन
  • लंबी शेल्फ लाइफ के लिए बेहतर पैकेजिंग
  • देश-विदेश में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क

इन सबने भुजिया को सिर्फ स्नैक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना दिया. दुनिया तक पहुंचा बीकानेर का स्वाद. आज बिकाजी समेत कई ब्रांड्स के जरिए बीकानेर की भुजिया अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक पहुंच चुकी है. यह सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि भारतीय स्वाद और परंपरा का प्रतीक बन चुकी है.

आज बिकाजी समेत कई ब्रांड्स के जरिए बीकानेर की भुजिया अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक पहुंच चुकी है. यह सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि भारतीय स्वाद और परंपरा का प्रतीक बन चुकी है.

शिवरत्न अग्रवाल की विरासत
“फन्ना बाबू” के नाम से मशहूर शिवरत्न अग्रवाल ने भुजिया को एक लोकल पहचान से इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके विजन और मेहनत ने बीकानेर को ग्लोबल फूड मैप पर खास जगह दिलाई.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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