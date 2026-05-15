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Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

Rajasthan News: बीकानेर के बज्जू में खेत की डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई. एक बहन का पैर फिसलने के बाद उसे बचाने की कोशिश में तीनों गहरे पानी में समा गईं. जेसीबी से डिग्गी तोड़कर शवों को निकाला गया, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया है.

Edited byArti PatelReported byKuldeep malwar
Published: May 15, 2026, 12:36 PM|Updated: May 15, 2026, 12:36 PM
Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत
Image Credit: Bikaner Diggi Hadsa

Bikaner Diggi Accident: बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है. बज्जू उपखंड के ग्रान्धी रोही क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक ही परिवार की तीन खुशियां हमेशा के लिए डिग्गी के गहरे पानी में समा गईं. खेत में मवेशियों को पानी पिलाने और सिंचाई करने गई तीन सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई.

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?
खेताराम मेघवाल की तीन पुत्रियां- धापू (23), सुशीला (19) और अनु (17).गुरुवार दोपहर अपने पड़ोसी के खेत में बनी पानी की डिग्गी पर गई थीं. बताया जा रहा है कि काम के दौरान एक बहन का पैर अचानक फिसल गया और वह गहरी डिग्गी में जा गिरी. अपनी बहन को डूबता देख दूसरी बहन उसे बचाने के लिए पानी में कूदी, और फिर उसे बचाने के प्रयास में तीसरी बहन ने भी छलांग लगा दी. अफसोस, गहरी डिग्गी और ढलान के कारण तीनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकी और एक-दूसरे की जान बचाने की यह कोशिश सामूहिक त्रासदी में बदल गई.

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जेसीबी से डिग्गी तोड़कर निकाले गए शव
जब तीन घंटे बाद भी बहनें घर नहीं लौटीं, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. शक होने पर ग्रामीण डिग्गी की ओर भागे. पानी अधिक होने के कारण शव ढूंढना मुश्किल था. ग्रामीणों ने तुरंत जेसीबी मशीन बुलाई और डिग्गी की दीवार को तोड़कर पानी निकाला गया. स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बहनों के शवों को बाहर निकाला जा सका. जब एक साथ तीन बेटियों के बेजान शरीर बाहर आए, तो समूचे गांव में कोहराम मच गया.

उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार
खेताराम मेघवाल के परिवार में सात बहनें और एक भाई था, लेकिन इस हादसे ने परिवार को आधा कर दिया. सबसे बड़ी बहन धापू की शादी फलोदी के लुणा गांव में हुई थी. वह मात्र तीन दिन पहले ही अपने पीहर आई थी. अपने पीछे वह एक मासूम बेटा और बेटी छोड़ गई है, जिनका अपनी मां के बिना रो-रोकर बुरा हाल है. सुशीला और अनु अभी अविवाहित थीं और अपने पिता के साथ खेती-बाड़ी में हाथ बंटाती थीं.

प्रशासन की मौजूदगी और सुरक्षा के सवाल
हादसे की सूचना पर कोलायत वृत्ताधिकारी संग्राम सिंह और बज्जू थानाधिकारी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. इस घटना ने एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान के खेतों में बनी खुली डिग्गियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने अपील की है कि किसान अपनी डिग्गियों के चारों ओर तारबंदी या सुरक्षा दीवार ज़रूर बनाएं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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