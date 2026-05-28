/Rajasthan News: ईद-उल-अजहा पर बीकानेर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, अमन और खुशहाली की दुआ

Bikaner News: मरुधरा के ऐतिहासिक शहर बीकानेर में आज ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पवित्र त्योहार पूरी अकीदत, मजहबी उल्लास और पारंपरिक भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह की ताजी किरण के साथ ही शहर की प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा. नए परिधानों में सजे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी के चेहरे पर ईद की रौनक और उत्साह साफ नजर आ रहा था. नमाज मुकम्मल होने के बाद सभी ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और गंगा-जमुनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत मिसाल पेश की.

सजदे में झुके हजारों सिर, देश-दुनिया की तरक्की के लिए उठे हाथ

सुबह मुख्य ईदगाह सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई. इस दौरान अनुशासन और रूहानियत का ऐसा मंजर था कि हजारों सिर एक साथ खुदा की बारगाह में सजदे में झुक गए.नमाज के बाद बारगाहे-इलाही में मुल्क और दुनिया के लिए दुआ के हाथ उठे.अकीदतमंदों ने देश में अमन-चैन, आपसी भाईचारा, खुशहाली और तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी.वक्ताओं ने बताया कि ईद-उल-अजहा का यह पर्व हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जो हमें त्याग, समर्पण और इंसानियत की राह पर चलने का संदेश देता है. इसी परंपरा के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी की रस्म भी अदा की.

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पूरा मुल्क बीकानेर बन जाए, यहां मिलकर मनाते हैं होली-दीवाली और ईद

बीकानेर अपनी साझी संस्कृति के लिए हमेशा से मिसाल रहा है और आज ईद के मौके पर भी यह सौहार्द सड़कों पर साफ नजर आया. पूर्व मंत्री बीडी कल्ला सहित कई गणमान्य गैर-मुस्लिम नागरिकों ने भी ईदगाह पहुंचकर अपने मुस्लिम भाइयों को गले लगाया और त्योहार की बधाई दी.

"होली हो या ईद, हमारा प्रेम अटूट है" -हाजी फरमान अली

इस मौके पर अपने विचार साझा करते हुए हाजी फरमान अली भावुक हो उठे. उन्होंने बीकानेर के कौमी सौहार्द की तारीफ करते हुए कहा— "मैं तो कहता हूं कि पूरा मुल्क ही बीकानेर बन जाए! यहां की मिट्टी में ही मोहब्बत है. यहां हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच कोई दिवार नहीं है; हम सब मिलकर होली, दिवाली और ईद एक ही चाव से मनाते हैं. यही हमारे शहर की असली ताकत है."

समाज में बढ़ते नशे पर जताई गहरी चिंता

धार्मिक संदेश के साथ-साथ आज ईद के मंच से समाज की एक बड़ी कड़वी सच्चाई और कुरीति पर भी चोट की गई. हाजी फरमान अली ने युवा पीढ़ी में पैर पसारते जा रहे 'नशे के जहर' पर गहरी चिंता व्यक्त की.

उन्होंने दोटूक शब्दों में समाज और अभिभावकों को आगाह करते हुए कहा- 'नशा हमारे समाज और शहर की जड़ों को खोखला कर रहा है. इसे शहर से उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है. कानून और पुलिस प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, लेकिन केवल पुलिस के भरोसे क्रांति नहीं आ सकती. हर माता-पिता की यह पहली जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों की हरकतों, उनकी संगति और उनके समय पर पैनी नजर रखें. जब तक घर से सुधार शुरू नहीं होगा, हम समाज को नहीं बचा पाएंगे.'