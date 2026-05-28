Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /Rajasthan News: ईद-उल-अजहा पर बीकानेर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, अमन और खुशहाली की दुआ

Rajasthan News: ईद-उल-अजहा पर बीकानेर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, अमन और खुशहाली की दुआ

Rajasthan News: बीकानेर में ईद-उल-अजहा का पर्व भाईचारे और अकीदत के साथ मनाया गया. नमाज के बाद देश में अमन-चैन की दुआ मांगी गई. इस मौके पर हाजी फरमान अली ने बीकानेर के सौहार्द की सराहना करते हुए युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की अपील की.

Edited byArti PatelReported byRounak vyas
Published: May 28, 2026, 10:23 AM|Updated: May 28, 2026, 10:23 AM
Rajasthan News: ईद-उल-अजहा पर बीकानेर में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, अमन और खुशहाली की दुआ
Image Credit: Bikaner Eid-ul-Adha

Bikaner News: मरुधरा के ऐतिहासिक शहर बीकानेर में आज ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पवित्र त्योहार पूरी अकीदत, मजहबी उल्लास और पारंपरिक भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह की ताजी किरण के साथ ही शहर की प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा. नए परिधानों में सजे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी के चेहरे पर ईद की रौनक और उत्साह साफ नजर आ रहा था. नमाज मुकम्मल होने के बाद सभी ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और गंगा-जमुनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत मिसाल पेश की.

सजदे में झुके हजारों सिर, देश-दुनिया की तरक्की के लिए उठे हाथ
सुबह मुख्य ईदगाह सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई. इस दौरान अनुशासन और रूहानियत का ऐसा मंजर था कि हजारों सिर एक साथ खुदा की बारगाह में सजदे में झुक गए.नमाज के बाद बारगाहे-इलाही में मुल्क और दुनिया के लिए दुआ के हाथ उठे.अकीदतमंदों ने देश में अमन-चैन, आपसी भाईचारा, खुशहाली और तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी.वक्ताओं ने बताया कि ईद-उल-अजहा का यह पर्व हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जो हमें त्याग, समर्पण और इंसानियत की राह पर चलने का संदेश देता है. इसी परंपरा के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी की रस्म भी अदा की.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरा मुल्क बीकानेर बन जाए, यहां मिलकर मनाते हैं होली-दीवाली और ईद
बीकानेर अपनी साझी संस्कृति के लिए हमेशा से मिसाल रहा है और आज ईद के मौके पर भी यह सौहार्द सड़कों पर साफ नजर आया. पूर्व मंत्री बीडी कल्ला सहित कई गणमान्य गैर-मुस्लिम नागरिकों ने भी ईदगाह पहुंचकर अपने मुस्लिम भाइयों को गले लगाया और त्योहार की बधाई दी.

"होली हो या ईद, हमारा प्रेम अटूट है" -हाजी फरमान अली
इस मौके पर अपने विचार साझा करते हुए हाजी फरमान अली भावुक हो उठे. उन्होंने बीकानेर के कौमी सौहार्द की तारीफ करते हुए कहा— "मैं तो कहता हूं कि पूरा मुल्क ही बीकानेर बन जाए! यहां की मिट्टी में ही मोहब्बत है. यहां हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच कोई दिवार नहीं है; हम सब मिलकर होली, दिवाली और ईद एक ही चाव से मनाते हैं. यही हमारे शहर की असली ताकत है."

समाज में बढ़ते नशे पर जताई गहरी चिंता
धार्मिक संदेश के साथ-साथ आज ईद के मंच से समाज की एक बड़ी कड़वी सच्चाई और कुरीति पर भी चोट की गई. हाजी फरमान अली ने युवा पीढ़ी में पैर पसारते जा रहे 'नशे के जहर' पर गहरी चिंता व्यक्त की.

उन्होंने दोटूक शब्दों में समाज और अभिभावकों को आगाह करते हुए कहा- 'नशा हमारे समाज और शहर की जड़ों को खोखला कर रहा है. इसे शहर से उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है. कानून और पुलिस प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, लेकिन केवल पुलिस के भरोसे क्रांति नहीं आ सकती. हर माता-पिता की यह पहली जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों की हरकतों, उनकी संगति और उनके समय पर पैनी नजर रखें. जब तक घर से सुधार शुरू नहीं होगा, हम समाज को नहीं बचा पाएंगे.'

मुस्तैद रहा प्रशासनिक अमला
त्योहार के मद्देनजर बीकानेर जिला व पुलिस प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया. शहर के संवेदनशील चौराहों, मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि यातायात और कानून व्यवस्था सुचारू बनी रहे. सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल में ईद का यह महापर्व संपन्न हुआ.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: जहां पत्ता तोड़ना भी पाप था, वहां चली मशीनें, प्रतापगढ़ में दिवाक माता का देववन उजड़ा

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

कोटा में कार से निकले ढाई करोड़! पुलिस चेकिंग में खुला करोड़ों का काला खेल

बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

गहलोत जैसे नेता ऐसी बात कहेंगे तो मजाक माना जाएगा - मदन राठौड़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: जहां पत्ता तोड़ना भी पाप था, वहां चली मशीनें, प्रतापगढ़ में दिवाक माता का देववन उजड़ा

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: अलवर जंक्शन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से पटरी के गैप में गिर रही थी महिला, RPF जवान ने यूं बचाई जान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

25 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन ज़ब्त, अवैध खनन माफिया पर अलवर पुलिस का एक्शन

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

राजसमंद में पूर्व सरपंच के परिवार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार में जलकर मां और भांजी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

सरदारशहर में आसमान से हो रही आग की बारिश और धरती उगल रही अंगारे, कुछ मिनटों में सिक गया पापड़!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Bikaner news
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

Jaipur news
2

NH-52 पर चल रहा था डीजल चोरी का खेल, सादे कपड़ों में पहुंची झालावाड़ पुलिस ने 6 ढाबा संचालकों को दबोचा

Jhalawar News
3

कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए

Rajasthan Crime
4

भूल जाएंगे नॉर्मल पनीर का स्वाद! राजस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजी सेहत की नई सौगात, ऊंट पालकों की चमकेगी किस्मत

Bikaner news
5

2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

baran news