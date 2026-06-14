/Rajasthan News: मोदी सरकार के 12 साल पर मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, बोले-विकास दिखता नहीं क्या?

Arjunram Meghwal Bikaner: अपने गृह जनपद बीकानेर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बात की. मंत्री मेघवाल ने जहाँ केंद्र की मोदी सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर देश में हुए अभूतपूर्व विकास और सुशासन को रेखांकित किया, वहीं बीकानेर के पीबीएम (PBM) अस्पताल में प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत के गंभीर मामले पर भी अपनी पूरी संवेदनशीलता दिखाई.

मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल, विकास पर उठाए सवाल तो कांग्रेस को घेरा

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुशासन, जनकल्याण और विकास की यात्रा के सफल 12 वर्ष पूरे कर चुका है. इस उपलक्ष्य में प्रबुद्धजन सम्मेलन और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे कई जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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कांग्रेस द्वारा विकास पर उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा-'आज देश भर में सड़कों, हाईवे, आधुनिक रेलवे स्टेशनों और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है. क्या कांग्रेस को यह विकास दिखाई नहीं देता? कांग्रेस को आज के विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों और अपने शासनकाल के खस्ताहाल स्टेशनों की तुलना खुद करके देखनी चाहिए.'

र्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'मंत्री के इस्तीफे' वाले राजनीतिक बयान पर पलटवार करते हुए मेघवाल ने साफ कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ राजनीति करना है, जबकि हमारा पूरा ध्यान धरातल पर व्यवस्थाएं सुधारने और जनता को राहत देने पर है.

PBM प्रसूता मामला, AIIMS के डॉक्टरों से ली सलाह

पीबीएम अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं की लगातार बिगड़ती तबीयत के संवेदनशील मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे इस घटना पर लगातार जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज और पीबीएम अस्पताल प्रबंधन के सीधे संपर्क में हैं. मंत्री ने बताया कि अस्पताल में उपचाराधीन 5 प्रसूताओं में से 3 की स्थिति में अब काफी सुधार है, लेकिन 2 महिलाओं (प्रीति और शारदा) की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. गंभीर रूप से बीमार दोनों प्रसूताओं के बेहतर इलाज के लिए मेघवाल ने दिल्ली एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से खुद फोन पर विस्तृत चर्चा की है.उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो प्रसूताओं को आगे के इलाज के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट करने पर भी बात हो चुकी है, हालांकि स्थानीय चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड का मानना है कि प्रसूताओं की नाजुक स्थिति को देखते हुए फिलहाल उन्हें कहीं भी शिफ्ट करना उचित नहीं होगा. स्थानीय डॉक्टर्स पूरी मुस्तैदी से इलाज में जुटे हैं.

पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, वैश्विक पटल पर मजबूत होता भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी फ्रांस दौरे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा, सुरक्षा तंत्र और कूटनीति के मामले में भारत आज आत्मनिर्भर और वैश्विक महाशक्ति बनकर उभर रहा है. प्रधानमंत्री के विदेश दौरे इसी कूटनीतिक और विकासोन्मुख कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा हैं.