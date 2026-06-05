/Rajasthan News: आंधी-बारिश से सरकारी स्कूल के हॉल की छत भरभराकर गिरी, छुट्टियां होने से टला बड़ा हादसा

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Lunkaransar Garbedesar School Roof Collapse: बीकानेर जिले के लूणकरणसर उपखंड क्षेत्र के गारबदेसर गांव से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है . यहां देर रात आए तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी चपेट में आने से 'राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर' का भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है .
तूफान के थपेड़ों के कारण स्कूल के मुख्य हॉल की छत देर रात अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. गनीमत यह रही कि यह हादसा आधी रात को हुआ और इन दिनों स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मियों की छुट्टियां) चल रहे हैं, जिसके चलते एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया.
पट्टियां टूटीं, फर्नीचर चकनाचूर, मलबे में बदला हॉल
स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, देर रात मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया था. तेज हवाओं और भारी बारिश के दबाव को स्कूल के पुराने हॉल की छत सहन नहीं कर सकी. छत गिरने के इस जोरदार हादसे में आरसीसी/पत्थर की कई पट्टियां टुकड़े-टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरीं.
छत के मलबे के नीचे दबने के कारण हॉल में रखा स्कूल का कीमती फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां और अन्य शिक्षण सामग्रियां भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त (चकनाचूर) हो गईं.
स्कूल समय में होता हादसा
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि आपदा के समय स्कूल परिसर के भीतर कोई भी छात्र, शिक्षक या अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई जनहानि दर्ज नहीं हुई है.
गांव के लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि इन दिनों स्कूल बंद हैं और यह हादसा रात के वक्त हुआ. यदि यही घटना आम दिनों में स्कूल समय के दौरान हुई होती, तो हॉल में मौजूद दर्जनों मासूम बच्चों की जान पर बन आती और एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता था.
भवन की सुरक्षा पर उठे सवाल, तुरंत मरम्मत की मांग
इस हादसे के बाद से ही सरकारी भवनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि मामूली आंधी और बारिश में ही स्कूल की छत का इस तरह गिर जाना भवन के कमजोर ढांचे को उजागर करता है.
सामने आ रहे मानसून सत्र और छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुलने की स्थिति को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि क्षतिग्रस्त स्कूल भवन का तुरंत तकनीकी सर्वे करवाया जाए और बच्चों के लौटने से पहले इसकी तत्काल प्रभाव से मजबूत मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न रहे.
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