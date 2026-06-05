Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /Rajasthan News: आंधी-बारिश से सरकारी स्कूल के हॉल की छत भरभराकर गिरी, छुट्टियां होने से टला बड़ा हादसा

Rajasthan News: आंधी-बारिश से सरकारी स्कूल के हॉल की छत भरभराकर गिरी, छुट्टियां होने से टला बड़ा हादसा

Rajasthan News: बीकानेर के  गारबदेसर में तेज आंधी-बारिश के कारण सरकारी स्कूल के हॉल की छत देर रात अचानक गिर गई . गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण स्कूल खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हॉल का फर्नीचर पूरी तरह नष्ट हो गया है.

Edited byArti PatelReported byRounak vyas
Published: Jun 05, 2026, 11:24 AM|Updated: Jun 05, 2026, 11:24 AM
Rajasthan News: आंधी-बारिश से सरकारी स्कूल के हॉल की छत भरभराकर गिरी, छुट्टियां होने से टला बड़ा हादसा
Image Credit: Rajasthan News

Lunkaransar Garbedesar School Roof Collapse: बीकानेर जिले के लूणकरणसर उपखंड क्षेत्र के गारबदेसर गांव से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है . यहां देर रात आए तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी चपेट में आने से 'राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर' का भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है .

तूफान के थपेड़ों के कारण स्कूल के मुख्य हॉल की छत देर रात अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. गनीमत यह रही कि यह हादसा आधी रात को हुआ और इन दिनों स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मियों की छुट्टियां) चल रहे हैं, जिसके चलते एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पट्टियां टूटीं, फर्नीचर चकनाचूर, मलबे में बदला हॉल
स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, देर रात मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया था. तेज हवाओं और भारी बारिश के दबाव को स्कूल के पुराने हॉल की छत सहन नहीं कर सकी. छत गिरने के इस जोरदार हादसे में आरसीसी/पत्थर की कई पट्टियां टुकड़े-टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरीं.

छत के मलबे के नीचे दबने के कारण हॉल में रखा स्कूल का कीमती फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां और अन्य शिक्षण सामग्रियां भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त (चकनाचूर) हो गईं.

स्कूल समय में होता हादसा
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि आपदा के समय स्कूल परिसर के भीतर कोई भी छात्र, शिक्षक या अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई जनहानि दर्ज नहीं हुई है.

गांव के लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि इन दिनों स्कूल बंद हैं और यह हादसा रात के वक्त हुआ. यदि यही घटना आम दिनों में स्कूल समय के दौरान हुई होती, तो हॉल में मौजूद दर्जनों मासूम बच्चों की जान पर बन आती और एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता था.

भवन की सुरक्षा पर उठे सवाल, तुरंत मरम्मत की मांग
इस हादसे के बाद से ही सरकारी भवनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि मामूली आंधी और बारिश में ही स्कूल की छत का इस तरह गिर जाना भवन के कमजोर ढांचे को उजागर करता है.

सामने आ रहे मानसून सत्र और छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुलने की स्थिति को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि क्षतिग्रस्त स्कूल भवन का तुरंत तकनीकी सर्वे करवाया जाए और बच्चों के लौटने से पहले इसकी तत्काल प्रभाव से मजबूत मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: सीवर जाम से शिवनगर कॉलोनी बेहाल, ट्रांसफार्मर के पास भरा पानी, बड़े हादसे का खतरा

ट्रेंडिंग न्यूज़

राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव

क्या आप जानते हैं? जयपुर मेट्रो की 3 खास बातें, जिनके आगे एशिया की बड़ी-बड़ी मेट्रो भी फेल!

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला! युगांडा से आई महिला आइसोलेशन में, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जयपुर में जया किशोरी कथा के बीच बड़ी साजिश नाकाम! पंजाब की महिला गैंग चेन काटने से पहले गिरफ्तार

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा! पंजाब रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 20 यात्री घायल

खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

राजस्थान कांग्रेस का नया संगठन एक्टिव! निकाय और पंचायत चुनावों के लिए शुरू हुई बड़ी तैयारी

Jaipur Crime: 17 सेकंड में बुजुर्ग महिला से 4.23 लाख की चेन लूटी, 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा मुख्य आरोपी

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

Bhilwara: मातम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां, डीजे नाच रहे पिता की कर दी गई हत्या

दौसा में आफत लेकर आ रहा है मौसम, सवाई माधोपुर से लेकर बांसवाड़ा-डूंगरपुर में आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में मौसम आज भी मचाएगा तांडव, बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान का अलर्ट जारी

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

World Environment Day: थार के रेगिस्तान में छिपा ग्रीन गोल्ड, जैसलमेर का रहस्यमयी जंगल, जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राठौड़-बेनीवाल के बीच तल्खी और बढ़ी, कानूनी नोटिस पर सियासी गर्मी तेज, राठौड़ बोले - राजनीति में गिरावट बर्दाश्त नहीं

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में कब होगी मानसून की दमदार एंट्री? इस खबर में मिलेगा एक-एक सवाल का सटीक जवाब

नाहरगढ़ फोर्ट में 'बिग बी' का बरगद बना 'अमित वृक्ष', 10 साल में बना 25 फीट का विशाल पेड़, पर्यटकों के लिए सुकून की 'लाइफलाइन'

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

खेत बचाओ अभियान: डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने राजस्थान के किसानों से की जैविक खेती अपनाने की अपील

राजस्थान में ई-रिक्शा चालक के बेटे ने कर दिखाया कमाल, JEE Advanced में हासिल की शानदार रैंक

राजस्थान में बदल जाएगी 30 गांवों की सूरत, हर गांव मिले 3 करोड़ रुपये!

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

कौन हैं अल्का गुर्जर? जिन्हें BJP ने बनाया राजस्यसभा उम्मीदवार, जानिए शिक्षा, राजनीतिक सफर और अहम भूमिकाएं

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan News: बारां कलेक्टर की रात्रि चौपाल में बड़ा फैसला, बमोरी कलां में मौके पर बांटे पट्टे-आवास पत्र, CHC भवन पर उठा विवाद

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

कौन हैं नीरज डांगी? कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, राज्यसभा में दोबारा बनाया उम्मीदवार

चिलचिलाती धूप में ठंडक का खजाना है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही गर्मी हो जाएगी छूमंतर

चूरू में एक ही रात में दो मकानों पर धावा, सोने-चांदी के जेवर और बाइक लेकर फरार हुए चोर

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: जयपुर में JDA का बड़ा फैसला, 300 से अधिक कॉलोनियों को मिल सकता है मालिकाना हक

TAGS:
Bikaner News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले महिला को शराब पिलाई, फिर मौत के घाट उतारा, आरोपी कोटा से गिरफ्तार
Bikaner News
2
Barmer News
3
baran news
4
jhunjhunu news
5
rajatshan crime