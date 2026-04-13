Rajasthan News: सोते रहे घरवाले और चोर ले उड़े जेवरात! बीकानेर के लूणकरणसर में बड़ी चोरी

Bikaner Chori News: बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे में बीती रात चोरों ने एक साहसिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस की गश्त और सुरक्षा दावों को चुनौती दी है. कस्बे के वार्ड नंबर 9 में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और परिवार की मौजूदगी में ही नकदी व जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गए.

गहरी नींद में था परिवार, संदूक तोड़ ले गए माल

यह घटना लूणकरणसर के वार्ड नंबर 9 की है. बताया जा रहा है कि वारदात के समय पूरा परिवार घर के भीतर ही गहरी नींद में सो रहा था. चोरों ने इसी का फायदा उठाया और दबे पाँव घर में प्रवेश किया. और चोरों ने घर में रखे संदूक के ताले तोड़ दिए. चोरों ने संदूक में रखे करीब 13 हजार रुपये नकद और भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया.

सुबह मचा हड़कंप, पैरों के मिले निशान

वारदात का खुलासा तब हुआ जब सुबह घर के सदस्य सोकर उठे और कमरे का सामान बिखरा व संदूक टूटा हुआ देखा. सूचना मिलते ही लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. जांच के दौरान पुलिस को घर के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों के पैरों के निशान (पदचिह्न) मिले हैं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित किया गया है.

तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और पदचिह्नों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. इस चोरी की घटना के बाद से वार्ड के लोगों में असुरक्षा और भय का माहौल है.

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