/Bikaner: PBM अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला गरमाया, एक और महिला वेंटिलेटर पर, 2 की हालत बेहद नाजुक

PBM hospital ICU Case Bikaner: बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम (PBM) अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अस्पताल में एक और महिला प्रसूता की हालत अचानक बिगड़ने से डॉक्टरों और प्रशासन की चिंताएं दोगुनी हो गई हैं. वर्तमान में अस्पताल के आईसीयू (ICU) में पांच प्रसूताओं का उपचार चल रहा है, जिनमें से दो की स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है.

प्रीति पहले से गंभीर, अब शारदा को मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद वेंटिलेटर पर लिया

पीबीएम अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. परमिंदर सिरोही ने प्रसूताओं के हेल्थ बुलेटिन की जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों की टीम चौबीसों घंटे निगरानी रख रही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं. बता दें कि भर्ती प्रसूताओं में से शारदा नाम की महिला को अचानक मिर्गी का दौरा आया, जिसके तुरंत बाद उनकी स्थिति को भांपते हुए वेंटिलेटर सपोर्ट पर ले लिया गया.शारदा के सिर का सीटी स्कैन करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट में ब्लीडिंग (मस्तिष्क में रक्तस्राव) होने की पुष्टि हुई है.सोशल मीडिया और अस्पताल परिसरों में शारदा की आंखों की रोशनी जाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर डॉ. सिरोही ने कहा कि इस संबंध में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. न्यूरो और आई स्पेशलिस्ट लगातार जांच कर रहे हैं. डॉ. सिरोही के अनुसार, दूसरी प्रसूता प्रीति की हालत पहले दिन से ही काफी गंभीर बनी हुई है और उन्हें भी सघन चिकित्सा इकाई (ICU) में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है.

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राहत की खबर, दो प्रसूताओं को जल्द मिल सकती है छुट्टी

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, कुल पांच प्रसूताओं में से जहां दो (प्रीति और शारदा) जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, वहीं शेष तीन प्रसूताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. डॉक्टरों के अनुसार, अन्य तीन प्रसूताओं में से दो की हालत अब पूरी तरह स्थिर है.उनके स्वास्थ्य में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए अस्पताल प्रशासन उन्हें जल्द ही वार्ड से डिस्चार्ज कर घर भेजने की तैयारी कर रहा है.

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है मॉनिटरिंग

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही पीबीएम अस्पताल का चिकित्सा महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. अस्पताल के गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक्स समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक जॉइंट टीम प्रसूताओं के इलाज में जुटी हुई है.

अस्पताल प्रशासन और दवाइयों की प्रभावशीलता को लेकर अब सभी की निगाहें मेडिकल बोर्ड की आगामी जांच रिपोर्टों और मरीजों के स्वास्थ्य में होने वाले क्रिटिकल सुधार पर टिकी हैं.