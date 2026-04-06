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बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक, यात्रियों पर हमले से दहशत, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

Rajasthan News: बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बंदरों के आतंक से यात्री और कर्मचारी दहशत में हैं. बंदरों के हमलों में कई यात्री घायल हो चुके हैं. रेलवे प्रशासन ने वन विभाग और नगर निगम को पत्र लिखकर बंदरों को पकड़ने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRounak vyas
Published:Apr 06, 2026, 01:17 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 01:17 PM IST

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बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक, यात्रियों पर हमले से दहशत, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

Bikaner News: बीकानेर रेलवे स्टेशन इन दिनों केवल रेलगाड़ियों की आवाजाही के लिए नहीं, बल्कि बंदरों के आतंक के कारण चर्चा में है. स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर बंदरों के झुंड ने इस कदर कब्जा कर लिया है कि यात्रियों का वहां से सुरक्षित गुजरना मुश्किल हो गया है. आए दिन हो रहे हमलों से यात्री घायल हो रहे हैं और स्टेशन पर भय का माहौल बना हुआ है.

कई यात्री हुए घायल
पिछले कुछ दिनों में बंदरों के हमले की घटनाओं में तेजी आई है. स्टेशन के प्लेटफॉर्म और वेटिंग एरिया में बंदर खुलेआम घूमते हैं और खाने-पीने के सामान के लालच में अचानक यात्रियों पर हमला कर देते हैं. बंदर यात्रियों के बैग छीनने और उन पर झपट्टा मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिससे कई लोग चोटिल हो चुके हैं. बंदरों के आतंक के कारण यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है, जो खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो रही है.

अधीक्षक को सौंपी शिकायत
बंदरों के इस उत्पात से केवल यात्री ही नहीं, बल्कि वहां तैनात रेलवे कर्मचारी भी खासे परेशान हैं. ड्यूटी के दौरान बंदरों का दखल उनके काम में बाधा डाल रहा है. यात्रियों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर स्टेशन अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी है और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

नगर निगम और वन विभाग को लिखा पत्र
मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अब स्थानीय निकायों की मदद मांगी है. बता दें कि स्टेशन अधीक्षक ने नगर निगम और वन विभाग को पत्र लिखकर बंदरों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का आग्रह किया है. सामाजिक कार्यकर्ता आदर्श शर्मा ने भी इस समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि बीकानेर एक प्रमुख स्टेशन है और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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