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बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

Rajasthan News: बीकानेर के चौखूंटी रेलवे क्रॉसिंग पर रास्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है. बीजेपी के दो नेता टावर पर चढ़ गए, वहीं लोगों ने ओवरब्रिज जाम कर दिया. पुलिस-प्रशासन मौके पर मौजूद है और समझाइश के प्रयास जारी हैं, लेकिन विरोध अभी भी जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jul 20, 2026, 11:06 PM|Updated: Jul 20, 2026, 11:06 PM
बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम
Image Credit: बीकानेर के चौखूंटी रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में मोबाइल टावर पर चढ़े बीजेपी नेता और साथी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: बीकानेर के चौखूंटी रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में रास्ते की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है. सोमवार को प्रदर्शन के दौरान दो बीजेपी नेताओं के टावर पर चढ़ने और आम लोगों के ओवरब्रिज पर जाम लगाने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का विरोध अभी भी जारी है.

रास्ते की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग
चौखूंटी पुल क्षेत्र में रास्ता बंद होने की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में लंबे समय से नाराजगी है. लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने से रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है. इसी मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन के चलते ओवरब्रिज पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई.

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बीजेपी के दो नेता टावर पर चढ़े
विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत और अयूब कायमखानी चौखूंटी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने टावर पर चढ़ गए. दोनों नेताओं के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. इससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रशासन लगातार दोनों नेताओं से नीचे उतरने की अपील कर रहा है.

ओवरब्रिज पर लगाया जाम, यातायात प्रभावित
रास्ते की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चौखूंटी ओवरब्रिज पर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक रास्ते की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. जाम के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगह यातायात धीमा हो गया.

लोगों ने बताई परेशानी, एंबुलेंस तक फंसने का दावा
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती हैं, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत आती है. उनका कहना है कि रास्ते की समस्या के कारण पिछले दिनों कई हादसे भी हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान चली गई.

प्रशासन मौके पर, समाधान की कोशिश जारी
फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं. अधिकारियों की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक रास्ता बहाल नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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