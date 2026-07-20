/बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

राज्य चुनें
Bikaner News: बीकानेर के चौखूंटी रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में रास्ते की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है. सोमवार को प्रदर्शन के दौरान दो बीजेपी नेताओं के टावर पर चढ़ने और आम लोगों के ओवरब्रिज पर जाम लगाने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का विरोध अभी भी जारी है.
रास्ते की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग
चौखूंटी पुल क्षेत्र में रास्ता बंद होने की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में लंबे समय से नाराजगी है. लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने से रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है. इसी मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन के चलते ओवरब्रिज पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई.
बीजेपी के दो नेता टावर पर चढ़े
विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत और अयूब कायमखानी चौखूंटी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने टावर पर चढ़ गए. दोनों नेताओं के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. इससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रशासन लगातार दोनों नेताओं से नीचे उतरने की अपील कर रहा है.
ओवरब्रिज पर लगाया जाम, यातायात प्रभावित
रास्ते की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चौखूंटी ओवरब्रिज पर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक रास्ते की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. जाम के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगह यातायात धीमा हो गया.
लोगों ने बताई परेशानी, एंबुलेंस तक फंसने का दावा
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती हैं, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत आती है. उनका कहना है कि रास्ते की समस्या के कारण पिछले दिनों कई हादसे भी हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान चली गई.
प्रशासन मौके पर, समाधान की कोशिश जारी
फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं. अधिकारियों की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक रास्ता बहाल नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!