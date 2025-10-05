BJP विधायक बराड ने कांग्रेस पर कसा तगड़ा तंज! गोलूवाला गुरद्वारे विवाद पर दिया खुला बयान

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कृषि राज्य मंत्री दिवंगत सरदार गुरजंट सिंह बराड़ के पौते और श्रीगंगानगर के सादुलशहर से युवा विधायक सरदार गुरवीर सिंह बराड हनुमानगढ़ पहुंचे. उनका स्वागत पहलवान ग्रुप, बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जोरदार ढंग से किया. कार्यक्रम का आयोजन पहलवान ग्रुप द्वारा किया गया.

कौम, समाज और किसानों के साथ खड़े रहेंगे

बराड ने अपने संबोधन में कहा कि वह हर समय कौम, समाज और किसानों के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि आमजन, किसानों और सिख समुदाय के लिए जो काम केंद्र और राजस्थान की बीजेपी सरकार ने किए, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं. बराड ने किसानों और आम जनता के मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों का समर्थन किया.

कांग्रेस को बताया वोट चोर

इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो वोट चोरी के नकली नारे लगा रहे हैं, उनकी सरकार के समय यह देखा गया था कि पूर्व कृषि मंत्री और उनके दादा सरदार गुरजंट सिंह बराड़ के बूथ एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था. उन्होंने इसे कांग्रेस की असली वोट चोरी बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

समस्याओं को समाधान निकालने का आश्वासन दिया

बराड ने स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाए गए जिलावार मुद्दों और समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बावजूद कहीं न कहीं सिख समुदाय और प्रधानमंत्री के बीच जुड़ाव अभी पूरी तरह नहीं बन पाया है.

गोलूवाला गुरद्वारे पर अपनी राय की व्यक्त

इसके अलावा, उन्होंने हाल ही में चल रहे गोलूवाला गुरद्वारे के मामले पर भी खुलकर अपनी राय व्यक्त की और कहा कि इस तरह के विवादों का समाधान सही दिशा में होना चाहिए. इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बराड का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया. कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की भी बड़ी संख्या मौजूद रही. बराड का यह दौरा हनुमानगढ़ जिले में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के साथ-साथ जनता और नेताओं के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-