बीकानेर में अस्पताल की लापरवाही का बड़ा खुलासा! खाली लैब में पड़े मिले ब्लड सैंपल, पर्ची छोड़ कर गायब पूरा स्टाफ

Rajasthan News: बीकानेर के PBM अस्पताल की केंद्रीय माइक्रोबायोलॉजी लैब का वीडियो वायरल, जहां ब्लड सैंपल बिना स्टाफ के पड़े मिले. परिजनों को सिर्फ पर्ची देकर कहा गया कि “सैंपल रख दीजिए, रिपोर्ट कल मिलेगी.” स्टाफ गायब मिलने पर अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही.
Trending Photos
Bikaner News: प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार बड़े दावे कर रही है, लेकिन बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से सामने आया ताज़ा वीडियो इन दावों की पोल खोलता नज़र आ रहा है. संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में जो दिखाई देता है, वह अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों की लापरवाही को साफ-साफ उजागर करता है.
वीडियो के मुताबिक, एक मरीज का ब्लड सैंपल लेकर उसके परिजन जब केंद्रीय माइक्रोबायोलॉजी लैब में पहुंचे, तो वहां उन्हें सिर्फ एक छोटी-सी पर्ची मिली. पर्ची पर लिखा था—“सैंपल रख दीजिए, रिपोर्ट कल मिलेगी.” इसके अलावा पूरी लैब खाली पड़ी दिखाई दी. न कोई कर्मचारी नजर आया, न कोई टेक्नीशियन. यह स्थिति देखकर परिजन भी घबरा गए कि आखिर मरीजों के इतने महत्वपूर्ण सैंपल उन मेज़ों पर बिना किसी निगरानी के कैसे पड़े हो सकते हैं.
वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि कमरे में जगह-जगह सैंपल रखे हुए हैं और यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन सा सैंपल किस मरीज का है. इससे साफ झलकता है कि सैंपल को बिना उचित जिम्मेदारी के इकट्ठा कर आगे जांच के लिए भेजा जा रहा है. किसी भी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही बड़ी बात होती है, लेकिन संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह का नज़ारा मिलना चिंता को और बढ़ा देता है.
जब इस मामले पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आ चुका है. उन्होंने कहा कि लैब का तुरंत निरीक्षण किया गया है और संबंधित विभागाध्यक्ष और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन कर्मचारियों ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें सख्त तौर पर पाबंद किया जाए.
हालांकि डॉ. घीया ने यह भी कहा कि जिस समय वीडियो बनाया गया, उस समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी वॉशरूम गया हुआ था. लेकिन वीडियो में दिख रही स्थिति इस दावे पर कई सवाल खड़े करती है. अस्पताल में इस तरह की लापरवाही ने मरीजों और उनके परिजनों की चिंता और नाराज़गी दोनों को बढ़ा दिया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!