Zee Rajasthan
Churu BJP: राजस्थान में फिर से बंटी दिखी भाजपा! सुजानगढ़ में कार्यकर्ताओं की गुटबाजी ने बढ़ाई सिरदर्दी

Rajasthan News: सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की कलह खुलकर सामने आई. बीदासर बैठक में कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार, गुटबाजी और अनदेखी के आरोप लगाए. दो गुटों ने तिरंगा यात्रा और अटलजी की पुण्यतिथि के आयोजन भी अलग-अलग किए.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Navratan prajapat
Published: Aug 17, 2025, 10:31 IST | Updated: Aug 17, 2025, 10:31 IST

Churu News: राजस्थान के चुरू में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है. बीदासर में देर शाम पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवी आर्य, पालिका अध्यक्ष सीताराम प्रजापत सहित कई नेताओं की मौजूदगी में बैठक हुई. बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर पार्टी के दूसरे गुट पर नाराजगी जताई.

भाजपा कार्यकर्ता ने लगाए आरोप
भाजपा कार्यकर्ता बिमल टेलर ने आरोप लगाया कि बीदासर में निष्ठावान कार्यकर्ताओं के जायज कार्य नहीं हो रहे, केवल रिश्वत देने वालों के ही कार्य पूरे किए जा रहे हैं. पालिकाध्यक्ष सीताराम प्रजापत ने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं की सोच है कि पार्टी के कार्य सबको साथ लेकर किए जाएं, लेकिन मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी चंद लोगों की सिफारिश से थोप दी गई है.

नगर पालिका के काम के लिए बना रहे दबाव
उन्होंने बताया कि वार्ड परिसीमन के दौरान ग्राम हरी नगर को नगर पालिका में शामिल करने का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन प्रधान संतोष मेघवाल ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इसे शामिल करा दिया. साथ ही कुछ लोग नगर पालिका ईओ पर दबाव बनाकर विकास कार्यों में रुकावट पैदा कर रहे हैं.

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान
प्रजापत ने कहा कि कई बार जयपुर जाकर समस्याएं और विरोध दर्ज कराए, मगर समाधान नहीं हुआ. केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही. विजयसिंह राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि वार्ड परिसीमन कांग्रेस के लोगों को साथ लेकर भाजपा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया गया. उन्होंने चेताया कि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी चुनावों में पार्टी को नुकसान होगा.

दो अलग-अलग गुटों ने निकाली तिरंगा यात्रा
पार्टी कार्यकर्ताओं में मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों गुटों ने तिरंगा यात्रा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के आयोजन भी अलग-अलग किए. बैठक में आरोप लगाया गया कि छह महीने से मंडल अध्यक्ष बने होने के बावजूद कोई बैठक आयोजित नहीं हुई और कई सदस्य उन्हें जानते तक नहीं हैं.

क्या बोले पार्षद?
पार्षद हड़मान रैगर ने कहा कि पालिका में एक पार्षद की दखल के कारण रिश्वत के बिना कोई कार्य नहीं हो रहा और भ्रष्टाचार चरम पर है. डूंगरमल सिंघी ने भी नाराजगी जताई कि जिले की कार्यकारिणी में बीदासर से किसी कार्यकर्ता को शामिल नहीं किया गया.

कौन-कौन रहा मौजूद?
सभी शिकायतें सुनने के बाद पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल और जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवी आर्य ने कहा कि 10 से 15 सदस्यों की टीम बनाकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को स्थिति से अवगत कराया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी जाएगी. बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

