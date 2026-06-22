/नीट विवाद को लेकर बीकानेर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल्ला बोले- महंगी शिक्षा से मध्यम वर्ग परेशान

Bikaner News: बीकानेर में कांग्रेस ने शनिवार को नीट परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा दौरे और कांग्रेस के “शिक्षा अभियान” को लेकर अपनी बात रखी. नेताओं ने आरोप लगाया कि देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिनका सीधा असर छात्रों और उनके भविष्य पर पड़ रहा है. कांग्रेस ने शिक्षा को सुलभ, पारदर्शी और सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया.

राहुल गांधी चला रहे हैं शिक्षा और युवा अधिकारों का अभियान

प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और पेपर लीक जैसी घटनाओं के बाद राहुल गांधी देशभर में युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को मजबूत बनाने का आधार भी है. ऐसे में युवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है.

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महंगी होती शिक्षा पर जताई चिंता

डॉ. कल्ला ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है. इसका सबसे ज्यादा असर आम और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है. कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक दबाव झेलने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग की पहुंच में लाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई से वंचित न रहे.

छात्रों के सपनों के साथ नहीं होना चाहिए खिलवाड़

विधायक शिमला नायक ने कहा कि एक किसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख देता है और विद्यार्थी दिन-रात मेहनत करके अपने भविष्य के सपने देखते हैं. लेकिन जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो लाखों छात्रों की मेहनत और उम्मीदों को झटका लगता है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक और कथित खरीद-फरोख्त जैसे मामलों ने विद्यार्थियों के मन में असुरक्षा पैदा की है.

पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की मांग

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को खत्म कर पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली लागू की जाए. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस आगे भी संघर्ष जारी रखेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, मदन गोपाल मेघवाल, मंगलाराम गोदारा, डॉ. राजेंद्र मूंड, वीरेंद्र बेनीवाल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे.