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108 कलश स्नान के बाद ‘क्वारेंटाइन’ में भगवान जगन्नाथ, 15 दिन तक बंद रहेंगे दर्शन!

Rajasthan News: बीकानेर में भगवान जगन्नाथ के स्नान महोत्सव के बाद 108 कलशों से स्नान की परंपरा निभाई गई. इसके बाद धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान को ‘अनसर काल’ में 15 दिन के लिए विश्राम दिया गया, इस दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे और 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jun 29, 2026, 10:54 PM|Updated: Jun 29, 2026, 10:54 PM
108 कलश स्नान के बाद ‘क्वारेंटाइन’ में भगवान जगन्नाथ, 15 दिन तक बंद रहेंगे दर्शन!
Image Credit: भगवान जगन्नाथ के दर्शन 15 दिन तक हुए बंदSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी क्वारेंटाइन होते हैं? जी हां, बीकानेर में भगवान जगन्नाथ के स्नान महोत्सव के बाद अब उन्हें अगले 15 दिनों के लिए ‘क्वारेंटाइन’ कर दिया गया है. धार्मिक मान्यता है कि 108 कलशों के दिव्य स्नान के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है. यही वजह है कि अब भक्तों को अगले 15 दिनों तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे आखिर क्या है इसके पीछे की परंपरा.

स्नान महोत्सव के बाद शुरू हुई अनूठी परंपरा
बीकानेर के भगवान जगन्नाथ मंदिर में पारंपरिक विधि-विधान से 108 मिट्टी के घड़ों के पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का दिव्य स्नान कराया गया स्नान महोत्सव के साथ ही एक अनूठी परंपरा भी शुरू हो गई. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्नान के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है. इसलिए उन्हें अगले 15 दिनों तक विश्राम दिया जाता है. आधुनिक भाषा में कहें तो भगवान इन दिनों ‘क्वारेंटाइन’ रहेंगे. इस दौरान मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे और केवल सेवायत ही भगवान की सेवा कर सकेंगे.

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क्या होता है अनसर काल?
इस अवधि को अनसर काल कहा जाता है भगवान को औषधीय काढ़ा पिलाया जाएगा, विशेष आयुर्वेदिक उपचार होगा और पूरी धाम की परंपरा के अनुसार उनकी सेवा की जाएगी. मान्यता है कि भक्त माधव का ज्वर दूर करने के लिए स्वयं भगवान ने यह कष्ट स्वीकार किया था. 15 दिनों के उपचार और विश्राम के बाद भगवान स्वस्थ स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे. इसके बाद 16 जुलाई को बीकानेर सहित देशभर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे.

आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम आज भी चलता है
आस्था और परंपरा का यह अद्भुत संगम सदियों से चला आ रहा है, जहां भगवान को भी एक रोगी की तरह विश्राम और उपचार दिया जाता है. अब श्रद्धालुओं की निगाहें उस दिन पर टिकी हैं, जब भगवान स्वस्थ होकर रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आएंगे.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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