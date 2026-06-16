/7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

Bikaner News: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से एक राहत देने वाली और प्रेरणादायक खबर सामने आई है. यहां श्वसन रोग विभाग की टीम ने एक बेहद जटिल मामले में सफलता हासिल करते हुए 7 वर्षों से फेफड़े में फंसी सुपारी को बाहर निकालकर 58 वर्षीय महिला को नया जीवन दिया है. महिला देश के कई बड़े अस्पतालों में इलाज करा चुकी थी. लेकिन समस्या का कारण सामने नहीं आ पाया था. रामदेवरा निवासी 58 वर्षीय महिला पिछले कई वर्षों से लगातार खांसी, बार-बार निमोनिया, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी. परिजन उसे विभिन्न अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन बीमारी की असली वजह का पता नहीं चल पाया.

जब महिला को पीबीएम अस्पताल के श्वसन रोग विभाग में लाया गया तो विभागाध्यक्ष डॉ. गुंजन सोनी ने विस्तृत जांच करवाई जांच के दौरान चिकित्सकों को पता चला कि महिला के फेफड़े में करीब एक इंच लंबी सुपारी फंसी हुई है, जो पिछले सात वर्षों से संक्रमण और अन्य समस्याओं का कारण बन रही थी. इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी तकनीक के माध्यम से एक जटिल प्रक्रिया शुरू की गई. करीब डेढ़ घंटे तक चले इस उपचार में डॉ. गुंजन सोनी और उनकी टीम ने फेफड़े में फंसी सुपारी को सावधानीपूर्वक क्रश कर बाहर निकाला.

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सफल ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ और उसे राहत मिली परिजनों ने पीबीएम अस्पताल की टीम का आभार व्यक्त करते हुए चिकित्सकों की सराहना की. इस जटिल प्रक्रिया में डॉ. अंकित, डॉ. वसुंधरा, डॉ. मनुदेव, डॉ. प्रवेश, डॉ. दिनेश, डॉ. विजय, नर्सिंग स्टाफ मंजू और हेल्पर विनोद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मरीज का उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया गया.

पीबीएम अस्पताल की यह सफलता न केवल आधुनिक चिकित्सा तकनीक और विशेषज्ञता का उदाहरण है. बल्कि यह भी साबित करती है कि सही जांच और समय पर उपचार से वर्षों पुरानी जटिल समस्याओं का भी समाधान संभव है. चिकित्सा जगत में इस उपलब्धि की सराहना हो रही है और यह मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है.