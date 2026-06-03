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तिरुपति प्रसादम केस का बीकानेर कनेक्शन! ED की एंट्री से मचा हड़कंप, मिलावटी घी के खेल का होगा पर्दाफाश?

Rajasthan News: तिरुपति बालाजी लड्डू प्रसादम में कथित मिलावटी घी आपूर्ति मामले की जांच बीकानेर तक पहुंच गई है. हैदराबाद से आई ईडी टीम कोयला गली स्थित प्रतिष्ठान के दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है. सप्लाई चेन, कारोबारी लेन-देन और नेटवर्क की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jun 03, 2026, 05:14 PM|Updated: Jun 03, 2026, 05:14 PM
तिरुपति प्रसादम केस का बीकानेर कनेक्शन! ED की एंट्री से मचा हड़कंप, मिलावटी घी के खेल का होगा पर्दाफाश?
Image Credit: Bikaner ED Raid At Ghee Trader

Bikaner News: तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम में कथित तौर पर मिलावटी घी की आपूर्ति से जुड़े मामले की जांच अब राजस्थान के बीकानेर तक पहुंच गई है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री के बाद बीकानेर के व्यापारिक क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है. हैदराबाद से पहुंची ईडी की विशेष टीम ने शहर में डेरा डाल रखा है और कई पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम बीकानेर के कोयला गली क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठान से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित घी आपूर्ति से जुड़े कारोबारी लेन-देन किस तरह किए गए और सप्लाई चेन में किन-किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका रही.

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बताया जा रहा है कि जांच का मुख्य फोकस घी की खरीद और बिक्री से जुड़े वित्तीय पहलुओं पर है. सूत्रों के मुताबिक ऐसे लेन-देन की भी जांच की जा रही है, जिनमें कथित रूप से 300 रुपये प्रति किलो की लागत वाला घी 1200 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच एजेंसियां दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों को खंगाल रही हैं.

ईडी की टीम यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तिरुपति मंदिर तक घी की आपूर्ति का नेटवर्क किस प्रकार काम करता था और इसमें किन-किन लोगों या कंपनियों की भूमिका रही. सप्लाई चेन, कारोबारी संपर्कों और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की जा रही है. जांच एजेंसी फिलहाल सभी पहलुओं को जोड़कर पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट करने में जुटी हुई है.

यह पहला मौका नहीं है जब इस मामले की जांच बीकानेर तक पहुंची हो. इससे पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) भी यहां आ चुका है. एसआईटी ने जांच के दौरान घी के नमूने एकत्र किए थे और उनसे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की थी. अब ईडी की जांच शुरू होने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

सूत्रों के अनुसार एक ही परिवार से जुड़े कुछ कारोबारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है. हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक किसी व्यक्ति या संस्था को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

ईडी की कार्रवाई के बाद बीकानेर के व्यापारिक क्षेत्र में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा. कारोबारी और स्थानीय लोग भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं. अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला सीधे तिरुपति घी विवाद से जुड़ा है या फिर इसमें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की भी जांच की जा रही है.

क्या था पूरा मामला?

तिरुपति लड्डू विवाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के प्रसिद्ध प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की गुणवत्ता को लेकर सामने आया एक चर्चित मामला है. जांच के दौरान आरोप लगे कि मंदिर में आपूर्ति किए गए कुछ घी के नमूनों में पशु वसा (एनिमल फैट) से जुड़े तत्व पाए गए और बड़े पैमाने पर मिलावटी या कथित तौर पर नकली घी की सप्लाई की गई. इसके साथ ही घी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए. मामले के उजागर होने के बाद विभिन्न जांच एजेंसियों ने सप्लाई चेन, घी के स्रोत और संबंधित कारोबारी लेन-देन की जांच शुरू की, जिसके बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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