बीकानेर में फिलिस्तीनी कनेक्शन की जांच! ED की कार्रवाई से मचा हड़कंप, खुल सकते हैं कई राज

Bikaner ED Raid: राजस्थान के बीकानेर शहर में बुधवार अलसुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. शहर के प्रमुख इलाकों कोटगेट, सदर और मुक्ताप्रसाद थाना क्षेत्रों में ईडी की कई टीमों ने एक साथ दबिश दी. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान और स्थानीय पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया.

फिलिस्तीनी कनेक्शन निकलने की संभावना

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की टीमों ने मोहम्मद सादिक और जावेद के घरों पर छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनीलॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले से संबंध रखती है. वहीं, जांच एजेंसी फिलिस्तीनी कनेक्शन की संभावना को भी खंगाल रही है. हालांकि अब तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इलाके में फैली सनसनी

अचानक हुई इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. सुबह-सुबह छापेमारी की खबर मिलते ही लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर घटनाक्रम की जानकारी लेने लगे. आसपास के मोहल्लों में पूरे दिन चर्चा का विषय यही रहा कि आखिर ईडी की कार्रवाई किस मामले में की गई है.

पुलिस और केंद्रीय बलों ने इलाके को घेरा

छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बलों ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या भीड़भाड़ की स्थिति न बने. ईडी अधिकारी मामले से जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं.

आधिकारिक बयान का इंतजार

जानकारों का कहना है कि बीकानेर में इस तरह की बड़ी कार्रवाई लंबे समय बाद देखने को मिली है. इससे पहले भी ईडी ने कई बार राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मनीलॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार से जुड़े मामलों में छापेमारी की है. फिलहाल ईडी की रेड जारी है और यह साफ नहीं हो पाया है कि छापेमारी के दौरान कितने दस्तावेज या सबूत हाथ लगे हैं. अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान जारी होने का इंतजार है.

शहरवासी लगा रहे हैं अटकलें

शहर में लोग इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं. कुछ लोग इसे बड़े नेटवर्क से जुड़ा मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं. कुल मिलाकर बीकानेर में ईडी की इस कार्रवाई ने आम जनता के बीच जिज्ञासा और बेचैनी दोनों बढ़ा दी हैं.

